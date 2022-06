Blinken afirma que Ucrania garantiza que los sistemas multicohete no apuntarán hacia territorio ruso

MADRID, (EUROPA PRESS).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, explicó en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que Ucrania ha dado garantías de que los sistemas multicohete de largo alcance proporcionados por Washington no apuntarán hacia territorio ruso.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este martes que Washington enviará nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa y golpear "objetivos clave", una medida que ha sido ratificada este miércoles.

En este sentido, Blinken explicó este miércoles que desde Washington se han asegurado de que Kiev tenga "todo lo que necesita" y que han "evaluado" el tipo de armamento de autodefensa que pueden mandar en un conflicto que cambia constantemente, por lo que las necesidades de Ucrania también cambian.

Es Rusia la que ataca Ucrania y no al revés. La mejor manera de evitar la escalada es que Rusia frene la agresión que inició", ha indicado, agregando que "no pueden predecir" cuándo puede acabar la invasión rusa y que todavía quedan "muchos meses" por delante, ya que desde Estados Unidos "no ven ninguna señal" de apaciguamiento por parte de Moscú.