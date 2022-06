Reportero acude a cubrir un accidente vial y descubre que una víctima fatal es su hijo en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En Brasil, el reportero Carlos Alberto Baldassari acudió a cubrir un accidente vial cuando descubrió que una de las víctimas mortales era su hijo Tiago Cequeto Baldassari, de 32 años.

El accidente, que ocurrió en la carretera SP-255, involucró a un camión que viajaba de Ribeirão Preto a Araraquara, ambas ciudades ubicadas en el interior de São Paulo.

El vehículo chocó de frente con otro, marca Volkswagen, cerca del barrio Parque São Paulo.

A la Policía de Carreteras, el conductor del camión dijo que circulaba por el carril adicional cuando el otro vehículo habría invadido el carril y provocado el accidente.

Una de las llantas del camión se pinchó y esto provocó que el automóvil cayera sobre el arcén del lado opuesto de la carretera.

Se llamó al Cuerpo de Bomberos y al Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu), pero Tiago murió en el acto.

“Hay veces que tenemos que cubrir acontecimientos que implican a miembros de la familia. Por desgracia, hoy es mi hijo”, dijo durante la transmisión en vivo.

Después de unos momentos de impresión se reveló que era hijo del reportero Carlos Alberto, publicó la Revista ISTOÉ.

“Perdemos a Tiago, esperamos que Dios lo reciba con los brazos abiertos”, pidió desconsolado.

Se dio a conocer que el hijo del reportero era casado. Su esposa esperaba su segundo hijo. Le sobrevive además una niña de 8 años.

El video fue difundido por Metrópole y se puede ver el momento en el que Carlos Alberto se acercó al auto de Tiago y dijo:

“Mi Nossa Senhora da Aparecida, qué accidente tan feo. Esta es la situación y seguiremos monitoreando. Volveremos en cualquier momento”, expresó, dejó su celular y dijo: “Voy a llamar a su mamá. Su esposa está embarazada”. Luego se detuvo la grabación.

En una entrevista con G1, el reportero Carlos Alberto comentó que había tenido un mal presentimiento cuando se dirigía al lugar del accidente.

“Cuando iba al lugar me sentía muy mal, tenía una intuición muy mala dentro de mí. Hablé con el tipo que estaba conmigo, que íbamos a hacer un show de estudio, y le dije: 'Solo espero que no sea mi hijo, por el amor de Dios'. De nada. Voy a cada accidente, pero hoy tuve este sentimiento. Algo que nunca tuve en ninguna parte”, señaló.

“Mostré el camión, pasé el vehículo de rescate y miré la parte trasera del Gol. No sabía de qué color era Gol, así que me acerqué. El auto de mi hijo tenía dos franjas negras en el capó y el techo. Era un coche diferente. En el momento en que me acerqué vi a los cinturones negros y supe que era él”, agregó.

Carlos Alberto espera que concluyan las investigaciones policiales para averiguar la causa del choque.

“No sé si tuvo una enfermedad repentina, no sé si se durmió. Me pareció extraño que una parte de la suspensión se tirara justo antes del accidente. Atrás quedó el auto que dio problemas y lo tiró al otro carril. No hay marcas de frenos ni en el carro ni en el camión”, informó.

Su cuerpo fue velado este jueves 9 de junio en el Memorial Sinsef, ubicado en la Avenida Espanha, y enterrado en el Cementerio de São Bento.