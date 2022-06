Trump se estaba despegando de la realidad y se creía sus invenciones sobre el fraude electoral: Barr

WASHINGTON (apro).– Un desfile de exasesores, autoridades electorales estatales y exfuncionarios del gobierno federal estadunidense, encabezados por el exfiscal general William Barr, describieron a Donald Trump como despegado de la realidad y obsesionado con un resultado electoral desfavorable para él que nunca existió.

Al celebrarse la segunda audiencia pública del Comité Selecto de la Cámara de Representantes del Congreso federal estadunidense que investiga el Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, exasistentes del exmandatario estadunidense tildaron a éste de obsesivo en sus mentiras.

“Se estaba despegando de la realidad y realmente se creía sus propias invenciones de un fraude en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020”, testificó Barr ante el Comité legislativo.

El exprocurador general de Justicia en la presidencia de Trump, en su descripción videograbada de lo ocurrido después de los comicios que ganó el demócrata Joe Biden, detalló cómo el que era entonces su jefe no entendía razones ni aceptaba evidencias de que no hubo fraude electoral.

“Nunca, de parte de él hubo indicios de interés en los hechos que estaban ahí y que no sustentaban las denuncias del fraude”, subrayó Barr a los congresistas demócratas y republicanos que integran el Comité para el caso de la Comisión bautizada como 1/6.

Algunos, en declaraciones en persona ante el Comité y otros que las videograbaron, expusieron un escenario de solamente especulaciones e invenciones de Trump y su abogado Rudolph Giuliani, de que en estados como Arizona, Atlanta y Pensilvania se cometió un fraude electoral.

Todos republicanos, los exasesores de Trump y exfuncionarios del Departamento de Justicia, explicaron bajo juramento a los congresistas que ellos, en persona, aunque le exponían la verdad de que no hubo fraude, en caso por caso analizado, Trump se mantenía intransigente.

Byung Pak, exfiscal federal y abogado electoral republicano en Atlanta, Georgia, declaró cómo Trump le pidió que investigara el caso de un presunto portafolios lleno de boletas electorales manipuladas, y que Giuliani sostenía la evidencia de la manipulación en los comicios.

“Las acusaciones del señor Giuliani fueron falsas, se lo dije al presidente y éste me respondió 'ok' pero inmediatamente me habló de averiguar otro incidente que tampoco se sostenía, no hacía caso al resultado de las investigaciones”, denunció Pak.

Como este exfiscal federal, así otros que llevaron a cabo pesquisas en Pensilvania y Arizona, narraron a los congresistas una actitud de Trump de terquedad y narcicismo respecto a su incapacidad para percibir y entender que fue derrotado por Biden en las elecciones presidenciales.

William Stepien, director de la campaña de reelección de Trump, en un testimonio videograbado, enfatizó que él la misma noche del 3 de noviembre de 2020 aconsejó al entonces presidente que se abstuviera de declarar victoria porque las evidencias no lo favorecían.

“El presidente me dijo que estaba equivocado, y que si no lo declaraban culpable era porque hubo fraude… no entendía razones, pero tampoco había evidencias fehacientes de que en las elecciones fueron manipuladas en su contra”, asentó Stepien.

El exprocurador Barr incluso recordó las palabras peyorativas usadas por Trump para descalificar el resultado de las investigaciones que demostraban que no hubo fraude, “bola de mierda”, “estupideces”, adjetivos que también usó Giuliani.

El Comité de la Cámara de Representantes investiga los antecedentes que conllevaron eventualmente al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, para determinar si Trump con alevosía y propósito, alentó y motivó a la turba de miles de sus seguidores a la sublevación.

También el Comité averigua si Trump, a base de mentiras, recolectó millones de dólares para financiar a una Comisión que se encargaría de demostrar que hubo fraude en las elecciones, pero que al no encontrar nada él, sus asesores o familiares se apropiaron del dinero.

Luego de que concluyan las audiencias, cuestionamientos a personas citadas a testificar, el Comité debe entregar un informe con sus conclusiones para sea el Departamento de Justicia el que determine si a Trump se le pueden imputar cargos criminales por el caso del 1/6.