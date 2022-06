Gustavo Petro y Rodolfo Hernández: Una carrera codo a codo

BOGOTÁ (proceso.com.mx).– El izquierdista Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández enfrentan una cerrada por la presidencia de Colombia.

Ambos candidatos representan opciones de cambio, ya que Petro ha sido un opositor y crítico de las elites políticas y económicas desde que inició su carrera política en 1990, tras la desmovilización de la guerrilla del M-19, y durante la cual ha sido representante (diputado), senador, alcalde de Bogotá y tres veces candidato a la presidencia.

Hernández, por su parte, es un ingeniero civil y empresario de 77 años que hizo una fortuna de 100 millones de dólares construyendo y financiando casas. Fue alcalde de la nororiental Bucaramanga entre 2016 y 2019, donde cobró notoriedad nacional al abofetear a un concejal que acusó a su hijo de corrupción. El momento fue captado en un video que se hizo viral.

El candidato ha fincado su campaña en propuestas de corte populista. Dice que meterá a la cárcel a todos los políticos ladrones, que ejercerá un gobierno austero, que dejará de usar el avión presidencial y que convertirá la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente, en un museo, lo que ha llevado a sus opositores a acusarlo de plagiar las iniciativas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el candidato derechista Federico Gutiérrez quedara fuera de la contienda presidencial en la primera vuelta del 29 de mayo, el uribismo, el gobierno y los partidos tradicionales optaron por respaldar la candidatura de Hernández, pues lo que más temen es la llegada de un izquierdista como Petro al poder.

De hecho, Hernández arrancó como favorito la campaña de segunda vuelta, pero Petro se fue acercando e incluso lo rebasó en algunos sondeos.

La respuesta fue una campaña que incluyó la filtración de videos de reuniones de la campaña de Petro a medios afines al gobierno cuyo objetivo era socavar la candidatura del aspirante izquierdista y presentarlo ante el electorado como un político que usa métodos turbios para enfrentar a sus adversarios.

Los videos, que de acuerdo con Petro son producto de una operación de espionaje del gobierno, captan a través de decenas o cientos de horas de grabación las intimidades de su campaña política en la que sus protagonistas deliberan acerca de los escenarios que enfrentan y de las estrategias más adecuadas para ganar la elección.

La mayoría de los videos han sido divulgados por la revista progubernamental Semana, propiedad del grupo empresarial Gilinski, y también por el diario El Tiempo, cuyo dueño es el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de este país.

El viernes 17, Hernández también fue el blanco de una filtración de un video a la revista Cambio, en el que el septuagenario empresario aparece en una fiesta a bordo de un yate en Miami el año pasado en la que departe animado y baila con voluptuosas chicas en bikini.

El excéntrico millonario se negó a debatir con Petro en la campaña por la segunda vuelta, a pesar de que un tribunal le ordenó hacerlo. Él ha dicho en el pasado que se limpia el trasero con la ley.

Un análisis de La Silla Vacía señala que Hernández terminó la campaña de segunda vuelta “con un remate errático y desordenado” pues no fue a debates, no hizo plaza pública, dejó de asistir a entrevistas, hizo poca publicidad en redes sociales y televisión, hizo pocas reuniones y casi no viajó.

Para el abogado y analista político Juan Carlos Valencia, el multimillonario “es una incógnita, pero es la única opción que tiene a la mano el establecimiento colombiano para impedir que Petro se convierta en presidente y por eso lo están apoyando de manera muy firme y con mucha plata”.