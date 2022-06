Yellow Day: esto es lo que se sabe del "Día Más Feliz del Año" y por qué se celebra este lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La espera del solsticio del verano y la duración de la luz solar vuelven el 20 de junio, último día de la primavera, como el Día Más Feliz del Año, al que se le conoce desde hace 17 años como el “Yellow Day”.

De acuerdo con el diario español El Mundo, esta conmemoración –que se contrapone al Blue Monday, como recientemente se le conoce al tercer lunes de enero– se remonta al año 2005. Ambas denominaciones fueron propuestas por el psicólogo Cliff Arnall de la Universidad de Cardiff en Reino Unido.

De acuerdo con diversos medios, una sonrisa o una carcajada no deberían parecer extrañas en esta fecha. Incluso varias publicaciones destacan que es un día para sentir felicidad, un estado de ánimo que cualquier persona quisiera experimentar durante su vida.

Es así como se festeja el ‘Yellow Day’, es decir, el Día Más Feliz del Año, en la víspera de la entrada del verano el 21 de junio en el hemisferio norte. Fue institucionalizado así por los británicos.

Cliff Arnall consideró que el hecho de que se tratara del día más largo y con más luz solar implicaría beneficios para el sentimiento de felicidad de los seres humanos. De esta forma, el último día de la primavera sería el escenario perfecto para el arranque de unas vacaciones, disfrutar actividades al aire libre, practicar deporte o convivir con familiares y seres queridos, añadió.

Incluso en algunas empresas en Estados Unidos y Europa se propicia favorecer a los empleados por las condiciones del arranque del verano.

Recibe el nombre de ‘Yellow Day’, debido a que el significado del amarillo, según la psicología del color, evoca la felicidad, el optimismo, la creatividad, la positividad, el entusiasmo y emociones que favorecen el desarrollo humano.

La principal característica del ‘Yellow Day’ es que la temperatura está, en promedio, en 21 grados, lo que estimula la producción de serotonina, la hormona de la felicidad, que ayuda a mejorar el estado de ánimo.

Dentro de los beneficios que genera el Día Más Feliz del Año estaría un mejor humor, así como una mejora de la disposición de las personas para llevar a cabo sus actividades diarias.

Versión en duda

Sin embargo, otras publicaciones señalan que el Yellow Day en realidad es una invención de una campaña de mercadotecnia.

El sitio Tech Smart asegura que se trata de una campaña de ventas de una marca de helados, asegura que el supuesto descubrimiento del Blue Monday fue reportado en su momento en un comunicado de prensa de la agencia de viajes Sky Travel y la autoría corresponde a Cliff Arnall, quien habría sido expulsado de Cardiff a raíz del éxito mediático que logró con su teoría del Blue Monday.

“Por ello, seis meses después y de la mano de Helados Wall’s (la marca inglesa de Unilever equivalente a Frigo, y que en México se conoce como Holanda), volvió a la carga con 'Yellow Day'”, destaca Tech Smart.

La fórmula del Yellow Day

De acuerdo con Cliff Arnall, el concepto del Yellow Day puede expresarse mediante la siguiente fórmula: O + (N x S) + Cpm / T + He.

Este es el significado de cada variable:

--- O (Outside): Estar al aire libre, así como disfrutar de las actividades en el exterior.

--- N: La conexión con la naturaleza durante la época de floración.

--- S: Socializar con vecinos y amigos.

--- Cpm: Recuerdos positivos de la infancia.

--- T: La temperatura cálida.

--- He: Las ansiadas vacaciones.

Sin embargo, la nota de Tech Smart considera que metodológicamente tal fórmula es un disparate.

“Y no porque estas cosas no hayan sido estudiadas. De hecho, aunque no hemos encontrado intentos serios de determinar el día más feliz o más triste del año, hay bastante investigación sobre cómo los días de la semana influyen en el estado de ánimo de las personas. Pero Arnall ignora todo eso y, más allá de un barniz exterior, ni siquiera pretende acercarse a nada remotamente parecido a la investigación científica. El 'Yellow Day” es lo que pretende y poco más: una campaña para vender helados”, señala.