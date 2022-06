Más republicanos testifican en contra de Trump y de sus intentos por declarar fraude electoral

WASHINGTON (apro).– Al celebrarse la cuarta audiencia pública del Comité Selecto de la Cámara de Representantes del Congreso federal estadunidense que analiza el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, más republicanos testificaron contra el expresidente Donald Trump y sus intentos por declarar fraude electoral en los comicios de 2020.

Ante los legisladores demócratas y republicanos, nuevamente los correligionarios de partido de Trump acusaron al exmandatario de falsamente querer declarar fraude en los comicios del 3 de noviembre de 2020, de las que él resulto perdedor y victorioso el demócrata Joe Biden.

Rusty Bowers, republicano y presidente de la Cámara de Representantes del estado de Arizona, narró al Comité cómo Trump y sus aliados lo presionaron para que falsamente declarara fraude en su entidad.

El legislador republicano de Arizona declaró que “Trump me quería utilizar como porfía para lograr su objetivo, que no tenía fundamentos, que en Arizona se cometió fraude para favorecer a Biden, a lo cual me resistí porque la investigación realizada no respaldaba al expresidente”.

Otro republicano, Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, declaró ante el Comité legislativo que Trump le exigió que a como diera lugar encontrara votos inexistentes y suficientes para revertir el resultado de las elecciones en su entidad, que le favorecía a Biden.

“Quería que cambiáramos el resultado, exigiendo boletas de votación que no había, me presionó constantemente para que lo hiciera, pero me resistí porque sus argumentos de manipulación electoral eran falsos y totalmente infundados”, dijo Raffensperger en referencia a Trump.

Por su parte, los integrantes del Comité Selecto a cargo del caso del asalto al Capitolio también presentaron la reproducción de un intercambio de textos entre un asistente del exvicepresidente Mike Pence y otro del senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson.

La entidad legislativa mostró los mensajes de textos que se hicieron unas horas antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en los que el asistente del senador federal republicano ofreció a su contraparte de Pence darle electores falsos a Trump para declararlo vencedor.

El asalto al Capitolio se dio al momento de que en el recinto legislativo se llevaba a cabo una sesión bicameral presidida por Pence para, justo como establece la Constitución Política de Estados Unidos, declarar al ganador de la elección presidencial con la asignación de electores estales.

El Comité Selecto que investiga el caso del 6 de enero de 2020 deberá formular un informe con el resultado de sus pesquisas, el cual debe entregar al Departamento de Justicia y en el que debe hacer recomendaciones sobre si imputar o no cargos criminales a Trump.

Entre los posibles delitos que el Comité recomendó al Departamento de Justicia achacarle a Trump se baraja el de la incitación a la sedición con el ataque al Capitolio o el de violar las leyes electorales al intentar declarar un fraude inexistente en las elecciones de noviembre de 2020.