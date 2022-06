Johnson ve moción de censura como "oportunidad de oro" para poner fin a "meses de especulación"

MADRID (EUROPA PRESS) -El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, calificó este lunes la moción de censura presentada por miembros de su propio partido como una "oportunidad de oro" para poner fin a "meses de especulación" sobre su gobierno y liderazgo al frente del país.

En una misiva dirigida a los diputados conservadores, el mandatario insistió en que "se puede confiar en él para sacar adelante soluciones innovadores a los problemas más difíciles y duraderos" que atraviesa el país.

Si bien aceptó parte de las críticas vertidas en su contra a raíz del 'Partygate', aseguró que ya ha rendido cuentas por ello y ha pedido dejar el pasado atrás. "Sé que durante los últimos meses he sido objeto de numerosas críticas y que eso ha sido doloroso para el partido en su conjunto", lamentó.

"Algunas de las críticas han sido justas, quizá, otras no tanto. Cuando han dado en el clavo he escuchado, he aprendido y he realizado cambios. Seguiré escuchando y aprendiendo de mis colegas para mejorar, pero esto supone una oportunidad de oro para dejar todo este asunto atrás", ha aseverado.

Johnson pidió así apoyo a los diputados y subrayó que "esta noche puede servir para poner fin a la obsesión favorita de los medios de comunicación". "No podemos sacar adelante el trabajo sin apagar el ruido, y tengo una absoluta confianza en que podemos unirnos podemos ganar de nuevo y reparar la confianza de los 14 millones de personas que nos votaron", recoge el documento.

Poco antes, el mandatario indicó que la moción de esta noche "permitirá al gobierno trazar una línea y seguir adelante para poder abordar las principales prioridades de la población", tal y como indicó un portavoz de Downing Street en un comunicado al que ha tenido acceso el diario The Guardian.

"El primer ministro agradece la oportunidad de llevar su caso ante el Parlamento para poder así recordarles que cuando están unidos y centrados en las cuestiones que importan no existe mayor fuerza política", destacó.

Sus palabras llegan poco después de que el diputado conservador Graham Brady anunciara que este mismo lunes por la tarde se llevará a cabo la votación de la moción contra el 'premier' británico, cuyos resultados se conocerán sobre las 20:00 (hora local).

Apoyo de altos cargos

La ministra de Exteriores, Liz Truss, defendió a Johnson y le manifestó su apoyo, al tiempo que pidió al resto de compañeros expresarle su respaldo. "Ha estado a la altura a la hora de gestionar la recuperación tras la pandemia y ante la agresión rusa de Ucrania", ha dicho en su cuenta de Twitter antes de señalar que "ha pedido perdón por sus errores".

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, destacó, por su parte, que la votación supone una oportunidad para "acabar con el delirio" y sacar adelante el plan de gobierno. "Hay muchos desafíos de cara al futuro, así que es una oportunidad para que todos nuestros colegas respalden el programa", matizó.

No obstante, admitió que una moción de confianza "no es lo que querría ver", pero ha expresado su "mayor respeto" hacia sus compañeros y dijo que entiende sus "frustraciones".

A él se sumó el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, que hizo hincapié en que Johnson "tomó buenas decisiones en materias de importancia" y "se ha disculpado por errores cometidos, y el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, que destacó que el primer ministro mostró un "fuerte liderazgo ante las necesidades del país". "Le respaldo hoy y lo seguiré haciendo hasta el final mientras nos centramos en el crecimiento de la economía", manifestó.

El diputado Michael Gove también expresó su apoyo y ha defendido que Johnson "tomó bien las grandes decisiones sobre el Brexit y la COVID-19". "Ahora tenemos que centrarnos en defender Ucrania y generar crecimiento. Tenemos que dejar esto atrás", dijo.

Voces críticas

Sin embargo, el líder de la oposición, Keir Starmer, anunció que la moción es el "principio del final" para Johnson incluso aunque gane. "Creo que las cosas han cambiado, creo que la población ha cambiado de opinión sobre este hombre. Ya no creen que esté diciendo la verdad sobre muchas cosas. (...) Simplemente empiezan a tener la sensación de que no se puede confiar en él", dijo.

"La historia nos dice que este es el principio del final. Si miramos ejemplos anteriores de mociones de confianza vemos que incluso cuando los primeros ministros sobrevivieron, el daño ya estaba hecho", aclaró.

Por su parte, el exministro de Exteriores Jeremy Hunt, uno de los favoritos para suceder al mandatario en el cargo si pierde la moción, aventuró que Johnson está destinado a perder las próximas elecciones.

Así, declaró que votará en contra de Johnson y ha aseverado que es momento de que el Partido Conservador se plantee "si quiere un cambio de líder". "Debido a la situación en Ucrania este era un debate que no quería tener ahora, pero debemos tenerlo", añadió.

"No estamos ofreciendo la integridad, competencia y visión necesarias para despegar el enorme potencial de este país", ha insistido antes de matizar que la votación de hoy es "entre cambiar y perder". "Yo votaré a favor de cambiar", ha sostenido.

En 2018, el Partido Conservador llevó a cabo una moción de censura contra la entonces mandataria, Theresa May, ante el aumento de las críticas por parte de los 'tories' sobre su gestión del Brexit.

Después de que el partido se hiciera con el apoyo del 15% de los diputados, la formación llevó a cabo una moción de censura que se saldó con el respaldo del 63% de los diputados.

Sin embargo, la moción no disipó las dudas y las críticas hacia su liderazgo y en 2019 May presentó su dimisión como líder de los 'tories' al considerar que era incapaz de sacar adelante el acuerdo entre Londres y la Unión Europea.