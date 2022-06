Maduro destaca la “determinante y firme posición” de AMLO para no ir a la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la par del gobierno cubano, el presidente venezolano Nicolás Maduro agradeció la “determinante y firme posición” del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó por la mañana que no viajará a Estados Unidos esta semana para asistir la Cumbre de las Américas.

“Agradecemos su solidaridad con los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los países de este continente merecen ser respetados. Defenderemos siempre la soberanía y la independencia de los pueblos. ¡Unión!”, aseveró Maduro desde su cuenta de Twitter, en la cual retomó un extracto de la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional.

Determinante y firme posición la del Presidente de México @lopezobrador_. Agradecemos su solidaridad con los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los países de este continente merecen ser respetados. Defenderemos siempre la soberanía y la independencia de los pueblos. ¡Unión! pic.twitter.com/wuJoDwrazy — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 6, 2022

López Obrador llevaba semanas insistiendo en que no acudiría a la cumbre regional en el caso de que el gobierno estadunidense de Joe Biden mantuviera su decisión de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, bajo el argumento de que no respetan la carta americana de derechos humanos.

La postura de López Obrador puso en riesgo la propia cumbre, pues los presidentes de Bolivia y Honduras –Luis Arce y Xiomena Castro, respectivamente-- secundaron al mexicano en el boicot de la cumbre, y otros retomaron el reclamo para que la administración de Biden invitara a todos los gobiernos de la región.