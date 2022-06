El juez que investiga espionaje de Pegasus en España llama a declarar al ministro de la presidencia

MADRID (apro).-En la investigación del espionaje contra el presidente de España, Pedro Sánchez, y dos ministros de su gobierno con el programa israelí Pegasus, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, citó para que comparezca como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el próximo 5 de julio.

El magistrado levantó el secreto de sumario de la investigación y también acordó ampliar la comisión rogatoria (cooperación judicial) girada a Israel para que una comisión judicial, que encabezará el propio juez Calama, se desplace a este país y tome declaración como testigo al CEO de NSO Group, la empresa que comercializa el programa espía Pegasus.

Al inicio de esta investigación judicial, Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a Israel para que la empresa informara sobre distintos extremos del programa, pero aún no recibe respuesta.

El gobierno israelí y la compañía NSO Group han sido renuentes a cooperar en el sinnúmero de casos de investigación que se han abierto para investigar estas intromisiones a las comunicaciones en los teléfonos personales.

El caso del espionaje al presidente Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, respectivamente, fue dado a conocer por el propio gobierno de España, en el marco de la publicación en mayo en la revista estadunidense The New Yorker sobre la investigación de Citizen Lab, los expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, que documentaron que 65 líderes y personalidades del independentismo catalán habían sido espiadas, después de octubre de 2017, cuando celebraron un referéndum para independizarse de España y que no era reconocido por las leyes de este país.

Así, España era el primer país que reconocía y anunciaba públicamente el espionaje en contra de su presidente. Otros casos de espionaje conocidos, han sido desvelados por las investigaciones, como el caso del presidente francés Emmanuele Macron o de la ex primera ministra alemana, Angela Merkel.

En torno a la citación como testigo del ministro de Presidencia, Félix Bolaño, uno de los funcionarios más cercanos a Sánchez, la prensa española señala que la citación podría tener que ver con el agujero de seguridad que permitió que los teléfonos celulares de tres de los miembros más importantes del gobierno hayan sufrido intrusión.

El propio Bolaños anunció que los servicios de inteligencia del gobierno están seguros que la intrusión es “externa”, en referencia que puede ser de un país o entidad extranjera. La sospecha cae sobre el gobierno de Marruecos, con quien España ha tenido diferencias importantes en su relación bilateral.

El juez Calama ya tomó declaración como testigo el pasado viernes a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban y al funcionario de dicho organismo encargado de elaborar los informes sobre el caso Pegasus. Paz Esteban fue separada del cargo por el presidente Sánchez, por la grave vulneración en sus comunicaciones y de su equipo cercano, y por el escándalo sobre el espionaje a los independentistas catalanes, quienes están inconformes con las pocas respuestas que hasta ahora han obtenido del gobierno central.