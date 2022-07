El influencer Carlos Feria es exhibido violentando a su esposa e hija; será investigado

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El influencer Carlos Feria, recién exhibido por violencia contra su pareja Adriana Valcárcel, será investigado por autoridades colombianas tras la publicación de un video donde se muestran “bromas pesadas” a su hija.

“Oíste, será que con este tipo de acciones no es suficiente para que @ICBFColombia o alguna entidad que garantice los derechos de los NNA intervenga lo que hace este tipo y esta señora con la niña. ¡Es violencia, por favor!”, escribió una usuaria.

Oíste, será que con este tipo de acciones no es suficiente para que @ICBFColombia o alguna entidad que garantice los derechos de los NNA intervenga lo que hace este tipo y esta señora con la niña ¡ES VIOLENCIA, POR FAVOR! pic.twitter.com/i9j7arBzMw — La Niña Leo (@SnJuanerita) July 13, 2022

En un hilo de Twitter indicó que se dice que a este sujeto lo han denunciado varias veces por las cosas que hace, pero nadie presta atención.

“Ojalá @ICBFColombia ponga ojito ahí o que alguien haga algo por esa niña, este par de pendejos la tienen de juguete para ganar likes”, señaló.

La cuenta de Bienestar Familiar @ICBFColombia respondió al video y comentó que requerían la dirección o ubicación de los padres de la menor de edad. “Si alguien la conoce por favor enviar”.

Buenos días. Por favor requerimos la dirección ubicación de los padres de la menor de edad. Si alguien la conoce por favor enviar. — Bienestar Familiar (@ICBFColombia) July 14, 2022

Alguien les señaló que era su trabajo y aún más porque había ya un video donde Carlos Feria maltrataba a su esposa.

“Dejen de seguir a este tipo de gente”, aunque después salió la esposa justificándolo y también pidió la intervención de Bienestar Colombia.

“Pobrecita, no la juzgo, la entiendo y espero que pueda superar esto y abrir los ojos por su bien y el de su hija”, indicó.

El nuevo video de la canción de. #carlosferia… aaaah no!!!, es el maltratando a su esposa… #feriamaltratador. Dejen de seguir a este tipo de gente. Espero que @ICBFColombia tome cartas porque hay un menor de por medio pic.twitter.com/mlTh35Q8o2 — Soy Lazaro (@soylazarocudriz) June 10, 2022

Después de tal evidencia, las autoridades procederán contra el influencer Carlos Feria por maltrato infantil.

Hace semanas fue acusado de violencia intrafamiliar por haber empujado, con vehemencia, a su esposa frente a su hija y ahora es señalado por maltrato infantil.

En los últimos días se ha hecho viral una recopilación de los videos del hombre haciéndole bromas pesadas a su hija como gritándole, dejándola sola en un centro comercial, escupiéndole comida en la boca, entre otros, lo que despertó la indignación de la gente.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya se pronunció sobre el caso y argumentó que ya iniciaron las indagatorias para determinar si los derechos de su pequeña hija estarían siendo vulnerados.

Feria se justificó en sus cuentas de redes sociales (Instagram 7.2 millones de seguidores, TikTok 39.5 millones, YouTube 3.35 millones de suscriptores) argumentando que “ya leyó la Biblia”, que “no hay gente perfecta”, como ya lo habría hecho tras las acusaciones de violencia contra Adriana.

“A todas las personas que me están insultando por videos quiero decirles que los amo, en mi corazón solamente hay amor para ustedes”, dijo Feria.

“Los que me desean la muerte, amor para ustedes. Dios tiene el control, tenemos un Dios que todo lo ve (...) Ustedes dirán ‘qué va Carlos, Dios no te ama a ti, eres un maltratador, no quieres a tu hija, eres un mal padre, etc. Dios sí me ama, recuerden que Jesús no murió por la gente perfecta, murió por los pecadores y la gente imperfecta”, se justificó.