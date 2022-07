Subway regala 37 mil pesos a una mujer multada por no declarar su sándwich en un vuelo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La empresa Subway regaló 2 mil 664 dólares australianos (37 mil pesos mexicanos) a una mujer que fue multada con esa cantidad por no declarar un sándwich de la famosa compañía a medio comer en el aeropuerto, violando las normas de bioseguridad.

En una tarjeta, Subway escribió a la australiana: “Para agradecerte por comer fresco, te hemos enviado una tarjeta Sub con 2 mil 664 dólares australianos solo para ti. Esperamos que esto cubra todas tus necesidades de pollo y lechuga. Amor, de tus fans de Subway”.

La misma mujer explicó, en un video que publicó en TikTok el 1 de julio, que llevó el sándwich de Subway a medio comer en el avión de Singapur a Australia y olvidó declarar dos ingredientes: pollo y lechuga. Cuando aterrizó en Australia, conocida por sus estrictos controles fronterizos, fue multada.

“Es mi error, compré el Subway más largo en el aeropuerto de Singapur porque era una niña hambrienta después de mi vuelo de 11 horas”, dijo.

Los oficiales de migración australianos descubrieron su sándwich después de que ella y su novio declararon que no llevaban productos frescos consigo, así que la pareja fue sometida a más controles.

La mujer dijo que no creía que el formulario de declaración se aplicara a los alimentos comprados previamente que no estaban en su equipaje.

“Literalmente no se me ocurrió que mi Subway tenía pollo y lechuga, que son productos frescos”.

De acuerdo con Merca 2.0, la empresa matriz de Subway, Doctor’s Associates, reportó ingresos de 689.1 millones de dólares en 2020, un 28% menos que las ventas netas de 958.9 millones de dólares en 2019, según los documentos de divulgación de la franquicia.

La cadena también ha ido reduciendo constantemente su presencia masiva de tiendas desde 2016. Terminó 2020 con 22 mil 201 ubicaciones en Estados Unidos.

En 2020, Subway sirvió alrededor de 5 mil 300 sándwiches cada 60 segundos, lo que equivale a aproximadamente 320 mil sándwiches cada hora o 7.6 millones todos los días, de acuerdo con Business Insider.

“Eso es suficiente para alimentar a todas las personas en Los Ángeles, Dallas y Chicago juntas”, indicó.

Otro caso reconocido de reembolso a clientes es el de Air Canada, que hace unos meses anunció que reembolsaría a pasajeros los boletos cancelados por la pandemia de covid-19, horas después de que el gobierno canadiense acordó un paquete de ayudas para que la principal aerolínea del país haga frente a las pérdidas provocadas.

<blockquote cite="https://www.tiktok.com/@_jessicaleeee/video/7121622893313772801" class="tiktok-embed" data-video-id="7121622893313772801" style="max-width: 605px;min-width: 325px;">

<section><a href="https://www.tiktok.com/@_jessicaleeee" target="_blank" title="@_jessicaleeee">@_jessicaleeee</a> Replying to @subwayaustralia ARE YOU KIDDING?! ?????? basically free subs for a year <a href="https://www.tiktok.com/tag/fyp" target="_blank" title="fyp">#fyp</a> <a href="https://www.tiktok.com/tag/subwayfine" target="_blank" title="subwayfine">#subwayfine</a> <a href="https://www.tiktok.com/tag/subway" target="_blank" title="subway">#subway</a> <a href="https://www.tiktok.com/tag/eatfresh" target="_blank" title="eatfresh">#eatfresh</a> <a href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7121622906664143618" target="_blank" title="? original sound - Jessica Lee">? original sound - Jessica Lee</a></section>

</blockquote>

<script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>