Un excursionista herido en un bosque es rescatado gracias a su perro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un hombre de 53 años y su border collie negro, Saul, estaban de excursión cerca del Bosque Nacional Tahoe de California, Estados Unidos, cuando el excursionista cayó desde una altura de 21 metros, rompiéndose la cadera y varias costillas.

Sin teléfono y con sólo un perro a su lado, el hombre, cuyo nombre las autoridades no dieron a conocer, se arrastró por un acantilado rocoso hasta el campamento donde se había estado quedando, y pudo llamar al 911 alrededor del mediodía del 13 de julio para pedir ayuda, dijo el sargento Dennis Haack de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada, señaló el periódico Reforma, citando a The New York Times.

Siete horas después, los voluntarios del grupo de búsqueda y rescate del alguacil del condado de Nevada se encontraron con Saul en el bosque. El perro saltó varias veces, dio vueltas en círculos y corrió seis metros delante de ellos. Saúl volvió a mirar a los voluntarios y llamó su atención.

“Oye, creo que este perro está tratando de llevarnos a alguna parte. Así que vamos a seguirlo”, recordó Haack que comentó un voluntario por radio.

Haack y otros en un puesto de mando cercano estaban desconcertados. “No pusimos mucha fe en ello, pero tengo mucha fe en nuestros buscadores porque son extremadamente buenos en lo que hacen”, señaló.

Siguieron a Saúl durante unos 200 metros y allí, tendido en un lecho de tierra y cubierto por una lona de camuflaje, estaba el hombre herido, adolorido pero agradecido por su fiel mascota y los voluntarios.

“Me sorprendió gratamente”, aseguró Haack.

El hombre, a quien Haack describió como alguien que vivía “un estilo de vida aislado”, fue llevado en helicóptero a un hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.

El área donde el hombre había estado caminando era inaccesible para los vehículos, lo que llevó a 25 voluntarios de Búsqueda y Rescate del Sheriff del Condado de Nevada a buscar a pie.

Otras agencias fueron al parque y buscaron al hombre, luego de que un amigo compartió fotos de Saul con las autoridades cuando comenzó la búsqueda.

Después de que Saul llevó al equipo de búsqueda hasta donde estaba el herido, fue llevado a una organización local sin fines de lucro en el área que se ocupa de los animales y finalmente se reunió con su dueño.