Monja interrumpe sesión de fotos de dos mujeres besándose y se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una monja interrumpió una sesión de fotos por un beso entre dos mujeres y el video se ha vuelto viral y el más visto de la semana, aun cuando algunas personas creen que este momento fue premeditado.

“¡Es el diablo!”, dijo la monja, después de separar a dos mujeres modelos que protagonizan un beso en una esquina de la ciudad de Nápoles, en Italia y una monja interviene al grito de “¿qué estáis haciendo? ¡Es el diablo! ¡Oh, Jesús, María y José!”.

El momento fue captado por uno de los trabajadores de la revista Not Yet para la que se estaba realizando el reportaje fotográfico. La monja no paró ahí: en las imágenes se ve cómo se acerca a separar a las dos modelos, Serena de Ferrari y Kyshan Wilson, que estaban visiblemente sorprendidas con el episodio, al que después reaccionaron riéndose.

Según la página FanPage, a la que cita también la edición italiana de la revista Rolling Stone, la monja tenía unos 80 años e hizo la señal de la cruz al ver el beso entre las dos jóvenes, que también son actrices protagonistas de la serie Mare Fuori.

La maquilladora Roberta Mastalà, que estaba presente en el momento de los hechos, contó a esa misma web lo que habían vivido:

“De repente, entró la monja, preguntándonos si habíamos ido a misa por la mañana, culpó a nuestra generación del coronavirus y luego se dio cuenta de que las dos modelos estaban besándose y corrió a separarlas”.

En su página de Instagram se compartió el video con la siguiente leyenda: “Cuando te vuelves viral pero no por algo bueno”.