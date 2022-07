Sismo de magnitud 7 causa daños en norte de Filipinas (Videos)

MANILA, Filipinas (AP). — Un sismo de magnitud 7 sacudió el norte de Filipinas el miércoles, dejando al menos un herido, causado algunos daños y provocando que la gente desalojara los edificios de la capital. Las autoridades señalaron que de momento no se habían reportado víctimas.

El sismo tuvo su epicentro en una zona montañosa de la provincia de Abra, informó Renato Solidum, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

“El suelo se meció como si estuviera en un columpio y de inmediato se fue la luz. Salimos a toda prisa de la oficina, y escuché algunos gritos y algunos de mis compañeros lloraban”, dijo Michael Brillantes, agente de seguridad en la localidad de Lagangilang, en Abra, cerca del epicentro.

“Fue el sismo más fuerte que he sentido y pensé que el suelo se iba a abrir”, dijo Brillantes en entrevista telefónica con The Associated Press.