En conversación entre Joe Biden y Xi Jinping tocarán el tema de la posible visita de Pelosi a Taiwán

BEIJING (AP).– Los presidentes de Estados Unidos y de China, Joe Biden y Xi Jinping, respectivamente, se aprestan a conversar por primera vez en cuatro meses sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales, pero una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pende sobre la conversación prevista para el jueves. China ha advertido que habrá una respuesta enérgica si ella viaja a la isla autónoma que Beijing reclama como parte de su territorio.

En los últimos años, un miembro del gabinete y varios exaltos funcionarios estadunidenses han visitado Taiwán, pero el estatus de Pelosi como presidenta de la cámara y segunda en la línea de sucesión presidencial la coloca en una categoría especial. En sus más de tres décadas en el Congreso, la dirigente demócrata se ha destacado por sus posiciones de confrontación a China.

La cancillería china se negó el miércoles a hacer declaraciones sobre la llamada telefónica presidencial, pero el vocero Zhao Lijian reiteró las advertencias chinas sobre la eventual visita de Pelosi.

"Si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino y desafiar las posiciones básicas de China, sin duda habrá respuestas enérgicas", aseguró Zhao en su conferencia de prensa diaria. "Las consecuencias subsiguientes recaerán sobre Estados Unidos".

La oficina de Pelosi no ha dicho cuándo realizará la visita o siquiera si lo hará, pero se trata de un momento particularmente delicado en medio de las tensiones crecientes entre Beijing y Washington sobre comercio, derechos humanos y Taiwán.

Aunque Biden no tiene autoridad para impedir la visita de Pelosi, el gobierno autoritario comunista de China ha optado por ignorar la separación de poderes en Estados Unidos y dice que el Congreso rinde cuentas al gobierno. Según lo percibe Beijing, el hecho de que ambos son demócratas refuerza la noción de que Pelosi obra con el aval de Biden.

A pesar de ello, Biden dijo la semana pasada a la prensa que el mando militar considera que "no es una buena idea" que la jefa del poder legislativo visite la isla en este momento. El diario The Financial Times informó la semana pasada que Pelosi planeaba visitar Taiwán en agosto, un viaje previsto inicialmente para abril, pero que fue postergado cuando ella dio positivo en una prueba de covid-19.