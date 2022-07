Un hombre salva a una niña que cayó de un quinto piso (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Shen Dong, de 31 años, caminaba como todos los días por el condado chino de Tongxiang, en China, cuando corrió a salvar a una niña de dos años que traspasó la ventana de un quinto piso y cayó; pudo atraparla pocos metros antes de que se impactara contra el suelo.

El momento fue captado por una de las cámaras de seguridad de la localidad de Tongxiang y las imágenes fueron difundidas en redes sociales, de acuerdo con medios locales.

Una empleada bancaria que caminaba a su lado, Lu Xiaoting, fue quien se dio cuenta de que la niña estaba a punto de caerse de la ventana de su departamento y le pidió ayuda al rebautizado “héroe”.

Como lo muestra el video de pocos segundos de duración, Dong mira en dirección a la niña y se posiciona cerca del punto donde pensaba que esta podía llegar a caer. Algo asustado y tembloroso, extiende los brazos junto con Xiaoting a la espera de poder interceptar a la menor.

“Tenemos un héroe entre nosotros”, tuiteó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lijian Zhao Zhao Lijian. El hombre y la pequeña fueron llevados al hospital de urgencias.

La niña sufrió lesiones leves tanto en las piernas y los pulmones y fue internada, mientras que la persona que la salvó se encontraba en buen estado. Tras revelar el estado de salud de ambos, Dong dio una entrevista en la que brindó precisiones sobre el hecho que tuvo lugar el pasado viernes.

“Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, recordó en declaraciones a Qianjiang Evening News mientras hacía evidente su emoción tras conocer que la niña tiene el mismo nombre que su hija.

“Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”, agregó. Dong será reconocido como héroe local.

Se desconoce cómo fue que la pequeña quedó colgando de la ventana de su departamento. Tampoco se informó si en ese momento estaba en compañía de un adulto.