India impide la salida del país a una fotoperiodista cachemir premiada con el Pulitzer

MADRID (EUROPA PRESS) -La fotoperiodista cachemir, Sana Irshad Mattoo, galardonada con el Premio Pulitzer, denunció que las autoridades indias no la han permitido salir del país y viajar a Francia, donde iba a participar en la presentación de un libro y una muestra de fotografía.

La fotógrafa denunció que no le permitieron abordar el avión en el Aeropuerto Internacional de Delhi este sábado sin darle explicación alguna al respecto salvo que no podía viajar al extranjero, explicó la propia periodista en Twitter.

"Tenía previsto viajar hoy de Delhi a París para una presentación de un libro y de una exposición de fotografía como una de los diez ganadores del premio Serendipity Arles 2020", dijo.

"Pese a tener un visado francés me pararon en la mesa de inmigración del aeropuerto de Delhi. No me dieron ningún motivo, salvo que no puedo viajar al extranjero", relató.

Por el momento las autoridades no han aclarado el caso, pero fuentes de la policía del estado de Jammu y Cachemira han indicado que Mattoo está en el listado de periodistas que no pueden viajar al extranjero.

Otro periodista cachemir, Gowhar Geelani, no pudo viajar a Alemania en septiembre de 2019 tras el veto de las autoridades migratorias del Aeropuerto de Delhi y el año pasado las autoridades de Jammu y Cachemira impidieron al periodista y académico Zahid Rafiq viajar a Estados Unidos para impartir clase en una universidad.

Mattoo, de 28 años de edad, trabaja como cámara para la agencia de noticias Reuters y ganó el Pulitzer de 2022 por una fotografía sobre la segunda ola de contagios del coronavirus en India.

Pakistán e India se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.

Recientemente se ha incrementado la tensión por la fuerte represión de las fuerzas de seguridad indias y la suspensión de la autonomía de la región de Jammu y Cachemira desde agosto de 2019.