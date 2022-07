Mujer embiste con su camioneta a ladrón en Chile y video se viraliza

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En Santiago de Chile, una mujer evitó que le robaran su camioneta al arrollar a uno de los asaltantes que quería quitársela.

La acción de la mujer dividió las opiniones en redes sociales, entre quienes la calificaron como peligrosa y otros que celebraron su valentía y determinación por defender a su hija que iba en el vehículo.

De acuerdo con La Opinión, la mujer de 32 años logró huir de una encerrona, cuando cerca de las 10 de la noche conducía por la comuna de La Reina.

“El hecho se registró en la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, al momento en que el semáforo se encontraba en rojo”, publicó el 17 de enero de 2022 y ahora volvieron a publicarlo y se volvió viral.

El hecho se registró en la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, al momento en que el semáforo se encontraba en rojo. pic.twitter.com/xot229dSuX — Neomarinero (@Neomarinero) January 18, 2022

Según el diario, la mujer, identificada como Andrea, se molestó porque vio en riesgo su patrimonio, puso el pie sobre el acelerador y atropelló al sujeto que fue arrastrado durante varios metros.

Las imágenes fueron captadas por un automovilista que iba pasando por la comuna La Reina, considerado uno de los sectores más populares del norte de la capital chilena, entre las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales.

Andrea afirmó al medio Biochile que este momento difícil se complicó cuando más adelante su auto presentó fallas mecánicas; no obstante, afortunadamente, los ladrones ya no venían persiguiéndola.

Sobre su reacción, la madre de familia señaló que lo hizo porque el hombre llevaba consigo un arma de fuego, pues con ella viajaba su hija.

“Yo lo tenía pensado, si algún día me pasaba esto con o sin mi hija, yo iba a tratar de arrancar. Al final es la vida de ellos, o la mía. Independiente que entregue el auto, igual me pueden disparar o llevarse a mi hija. Quizá no es recomendable lo que digo”, aseveró.