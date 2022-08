Papa condena asesinato de Daria Dugina, otra "víctima inocente" de la guerra en Ucrania

ROMA (EUROPA PRESS) -El Papa condenó el asesinato con coche bomba de la "pobre chica", Daria Dugina, hija del Alexander Dugin, ideólogo del presidente ruso Vladimir Putin, y afirmó que es otra "víctima inocente" de la guerra en Ucrania.

"Pienso en la pobre chica a la que le explotó una bomba bajo el asiento de un coche en Moscú. Los inocentes pagan por la guerra", subrayó Francisco durante la audiencia general de este miércoles. Así, pidió oraciones que imploren "por la paz del Señor para el amado pueblo ucraniano que sufre el horror de la guerra desde hace seis meses", que se cumplen este miércoles.

Durante su alocución, denunció que "los que se benefician del comercio de armas son criminales que matan a la humanidad". Además, Francisco pidió que se tomen medidas para "evitar el riesgo de una catástrofe nuclear en Zaporizhzhia", la ciudad del sureste de Ucrania donde se encuentra una de las mayores centrales nucleares de Europa y donde cientos de personas llevan meses atrincheradas.

A continuación, el Pontífice exclamó que son los inocentes los que pagan la "locura de la guerra": "Tantos muertos, pues, tantos refugiados, hay tantos aquí".

"Muchos niños ucranianos y rusos heridos se han quedado huérfanos. La orfandad no tiene nacionalidad, han perdido a su padre o a su madre. Que sean rusos, que sean ucranianos. Pienso en tanta crueldad para tantos inocentes que están pagando la locura, la locura de todos los bandos, porque la guerra es una locura. Y nadie que esté en guerra puede decir que no, que no estoy loco. La locura de la guerra", dijo el Papa.

Además, Francisco aseguró que lleva en su corazón a los presos, "especialmente a los que están en condiciones frágiles", e instó a las autoridades responsables que trabajen por su liberación.

Haciendo referencia a Rusia y Ucrania, Francisco recordó que "ambos países los he consagrado al Corazón Inmaculado de María". "Que la Madre vea a estos dos países, que vea a Ucrania, que vea a Rusia, que nos traiga la paz. Necesitamos la paz", concluyó.

Por último, el Papa enumeró las guerras en otros países, como la de Siria o Yemen, "donde tantos niños pasan hambre".