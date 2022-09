Se viraliza migrante que vende bebidas en Central Park y dice ganar hasta 100 mil pesos en dos días

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un migrante ecuatoriano de 57 años se hizo viral en TikTok e Instagram tras revelar que durante un fin de semana puede ganar entre 4 mil y 5 mil dólares (de 80 mil a 100 mil pesos mexicanos aproximadamente), solo vendiendo bebidas en Central Park, en Nueva York, Estados Unidos.

“Si vengo un sábado y domingo y está bueno, en dos días me meto de 4 a 5 mil dólares”, aseguró el señor que se hizo viral.

Su historia se dio a conocer por el influencer español Sergio Begueria, quien se encontró al migrante vendiendo bebidas en Central Park. Le preguntó cuánto tiempo lleva en este negocio y le respondió que 35 años, aproximadamente.

Lo más sorprendente es que el señor no solo se conforma con su negocio de bebidas, sino que, entre semana, maneja camiones para dos compañías que, en total, le pagan 160 mil dólares al año (3 millones 200 mil pesos mexicanos).

“Yo tengo trabajo, manejo camiones para dos compañías, uno 6 días y el otro, 5 días. Después de mi trabajo aquí llegó durante la semana de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los sábados y domingos como no trabajo en uno de los trabajos tengo tiempo de venir aquí a las 2 de la tarde”, señaló el ecuatoriano.

Cuando el influencer español le preguntó al migrante si no se cansaba de trabajar tanto, le respondió que no y le aseguró que no descansaría hasta tener un edificio como los que hay en la ciudad de Nueva York.

“No descanso, no descanso y no voy a descansar hasta cuando yo tenga por lo menos un building (edificio) de esos de ahí”, sentenció.

El video que se hizo viral hasta ahora, originalmente publicado el 23 de mayo en ambas redes, tiene más de 4.6 millones de reproducciones y recibió varios comentarios, entre quienes lo felicitaron por querer cumplir sus sueños y quienes los criticaron diciéndole que de nada le sirve tener tanto dinero si no tiene tiempo para gastarlo.

El influencer español tiene 126 mil seguidores en TikTok y 66 mil en Instagram.