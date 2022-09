Trump aseguró que no abandonaría la Casa Blanca poco antes de perder las elecciones ante Biden

MADRID (EUROPA PRESS) -El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró en 2020 poco antes de perder las elecciones presidenciales ante el entonces candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, que "no abandonaría jamás" la Casa Blanca a pesar su posible derrota.

Un nuevo libro escrito por la periodista del diario 'The New York Times' Maggie Haberman señala que el magnate neoyorquino dijo que "simplemente no se iría" de la Casa Blanca con tal de que Biden no le sucediera en el cargo, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

Esta presunta negativa de Trump a abandonar la Presidencia ofrece nuevos detalles sobre el caótico periodo que siguió a la cita electoral, cuando el exmandatario se negó a aceptar su derrota, lo que llevó en gran medida al asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 por parte de sus seguidores.

El libro, titulado 'Hombre de Confianza: La Construcción de Donald Trump y la Ruptura de América', ha sido escrito mientras la Cámara de Representantes investiga lo sucedido durante el asalto. Está previsto que los resultados de la pesquisa se conozcan este otoño.

Según Haberman, tras las elecciones del 3 de noviembre Trump admitió en gran medida haber pedido ante Biden y preguntó a sus asesores "qué había salido mal". Sin embargo, llegado un punto, el carácter de Trump cambió e informó a su equipo de que "no tenía intención de salir de la Casa Blanca para que Biden entrara".