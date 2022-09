Trump habría ofrecido en 2018 un acuerdo para entregar Cisjordania a Jordania

MADRID, (EUROPA PRESS). - El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ofrecido en 2018 un acuerdo a Jordania que incluía la entrega al país de Cisjordania, según un nuevo libro sobre su estancia en la Casa Blanca que será publicado la semana que viene por los periodistas Peter Baker y Susan Glasser.

"Creí que me daba un infarto", trasladó el rey Abdalá II de Jordania a un amigo estadunidense tras la propuesta de Trump. "No podía respirar", agregó, según el libro de Baker, corresponsal de 'The New York Times' para la Casa Blanca, y Glasser, periodista de 'The New Yorker'.

Ambos periodistas han resaltado que el libro se fundamenta en las piezas que redactaron para sus medios y "alrededor de 300 entrevistas llevadas a cabo de forma exclusiva" de cara a la publicación del libro, tal y como ha recogido el diario 'The Washington Post', que ha recibido una copia antes de su publicación.

Obtuvimos diarios privados, documentos, notas de la época, correos electrónicos, mensajes de texto y otros documentos que derraman nueva luz sobre el periodo en el que Trump estuvo en el cargo", han dicho.

Ambos periodistas han entrevistado además dos veces al expresidente en su residencia en Mar-a-Lago.

La oferta al monarca jordano habría tenido lugar en enero de 2018 después de que Trump considerara que supondría un favor a Abdalá II. Por el momento ni el expresidente ni el rey de Jordania se han pronunciado sobre estas informaciones.

De esta forma, la supuesta propuesta fue trasladada poco después de que Trump reconociera Jerusalén como capital de Israel y anunciara el traslado a la ciudad de la Embajada estadounidense desde Tel Aviv.

Posteriormente, el entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció en 2020 planes para anexionar partes de Cisjordania, si bien tuvo que dar marcha atrás ante las críticas por parte de las autoridades palestinas y la comunidad internacional.

La Autoridad Palestina exige la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, si bien las conversaciones de paz llevan años suspendidas, en medio del repunte de las tensiones en la zona durante los últimos meses.