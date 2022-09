España: niños realizan reto viral e intoxican a dos compañeros al ofrecerles una gaseosa con viagra

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Dos estudiantes del quinto grado del Colegio Gabriel García Márquez, ubicado en Girón, Santander, España, disolvieron tres pastillas de viagra (Sildenafil) en una gaseosa y se la ofrecieron a dos compañeros de su salón, un niño de 10 años y una niña de 12 años, como parte de un reto que se hizo viral en TikTok.

La madre de una de las víctimas, Fernanda Duarte, dijo que se enteró cuando la citaron en la rectoría y la dirección del colegio sólo le notificó lo sucedido y le dieron a su hijo para que se lo llevara a su casa sin darle más explicaciones, señaló el diario El Tiempo.

“Ellos lo vieron relajado, como si no fuera grave. Me comenta que le dieron una gaseosa con unas pastillas de color azul. La enfermera me dijo que era mejor que me lo llevara a la casa por si pasaba algo, yo firmé la salida. Eran tres pastillas en la gaseosa.

“Me lo llevé al hospital. La doctora me dijo que gracias a Dios a mi hijo lo traje vivo. Mi hijo sólo vomitaba, no le puedo dar comida ácida porque se vomita”, señaló la madre a un medio de comunicación, sin dar más detalles.

La otra compañera también fue remitida a un centro asistencial. El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, señaló que afortunadamente los menores fueron atendidos a tiempo y están fuera de peligro.

Expresó su preocupación porque se han presentado casos similares en seis colegios del Departamento.

“El reto consiste en mezclar el viagra con la gaseosa y consumirlo. Por los casos que se han venido presentando, por el uso inadecuado de potenciadores sexuales, cuya base es el Sildenafil, tenemos conocimiento que se está dando en diferentes instituciones educativas”, añadió.

De acuerdo con la secretaria de Educación de Girón, Claudia Juliana Rondón Prada, los hechos se registraron el 7 de septiembre, pero fue hasta el jueves 15 de septiembre que la dependencia se enteró.

Explicó que fue una de las niñas bromistas la que alertó de la situación a una de las docentes de la institución, quien activó el protocolo del caso.

Los padres contaron que las niñas responsables de inducir esta situación no fueron suspendidas del colegio.

La rectora del colegio, María Cristina Prada, explicó que el manual de convivencia contempla, en un principio, un llamado de atención a los estudiantes que ofrecieron la gaseosa con el viagra.

“Lo primero que se debe hacer es una llamada de atención y concientización. Se debe llevar por el comité de convivencia, se hace reunión por varios casos, de otras cosas. Reunimos a otras familias y les decimos a los estudiantes que lo que se hizo fue atentar contra la vida de otras personas”, dijo.

La Alcaldía de Girón informó que, después de conocer el caso, se ordenó realizar talleres y charlas con los estudiantes para concientizarlos sobre el buen manejo de las redes sociales y para que eviten participar en retos virales, como el caso del viagra, porque ponen en peligro sus vidas.

En lo que va del mes ya van nueve estudiantes intoxicados con viagra en Santander. Se han presentado casos en colegios de Málaga, Güepsa, Aratoca, Mogotes y Barbosa.