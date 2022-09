Bolsonaro reprocha que cuando atentaron contra su vida "no vi a la izquierda preocupándose por mí"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó el atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido frente a su casa de Recoleta, pero agregó: “Casi muero en 2018 y no vi a la izquierda preocupándose por mí”.

Dijo que ya había enviado un comunicado. Y lo lamentaba. “Ahora, cuando me apuñalaron, hubo gente que aplaudió, ¿verdad?”, señaló este viernes al mediodía.

“Ya hay gente queriendo tirarme a mí este problema. Menos mal que el agresor no sabía cómo manejar un arma; de haber sabido, habría tenido éxito”, señaló Bolsonaro, identificado con la ideología de ultraderecha.

Volvió a recordar el atentado que sufrió en 2018, en la etapa final de la campaña para las elecciones presidenciales en Brasil.

“Es el riesgo que todos corren. Casi muero en 2018 y no vi a la izquierda preocupándose por mí. Pero está bien”, expresó.

Luego se molestó por las preguntas sobre su silencio sobre el atentado.

“Ya dije que lo lamento. Aunque no siento ninguna simpatía por ella, no le deseo eso. Ahora, cuando me apuñalaron, esta gente de la izquierda se quedó en silencio. Pero está bien. Tenemos corazón, queremos lo mejor”, expuso.