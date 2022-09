Danielle se convierte en el primer huracán de la temporada en el Atlántico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Danielle se convirtió en el primer huracán en el océano Atlántico de la temporada, sin que sea una amenaza para algún territorio.

El centro de Danielle está a unos mil 425 kilómetros al oeste de las Islas Azores y se mueve hacia el oeste a casi 2 km/h (1 mph), con vientos máximos sostenidos que han aumentado a cerca de 120 km/h (75 mph), con rachas más altas. Se prevé algún refuerzo adicional durante los próximos días.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 30 kilómetros (15 millas) desde el centro y con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 185 kilómetros (115 millas). La presión central mínima estimada es de 992 mb (29.30 pulgadas).

Se espera que esté en el Atlántico abierto durante los próximos dos días y luego giraría lentamente hacia el noreste a principios de la próxima semana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta se formó en una temporada de huracanes muy tranquila. Es la primera vez desde 1941 que, entre el 3 de julio y finales de agosto el Atlántico no registra tormentas con nombre, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado, a The Associated Press.

Por otra parte, en el Pacífico norte se formó durante la noche la tormenta tropical Javier, que está a 380 kilómetros (236 millas) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), según los meteorólogos.

Javier avanza en dirección noroeste a 17 km/h (10 mph) y, en los próximos días, se espera que aumente su velocidad y vire hacia el oeste.