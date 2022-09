EU y Canadá alertan por reto en TikTok que envía a las personas al hospital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un nuevo reto en TikTok puso en alerta a las autoridades de Estados Unidos y Canadá porque ha enviado a estudiantes al hospital.

Se trata del reto One Chip Challenge, que consiste en comer un totopo de la marca Paqui y soportar el picor el mayor tiempo posible.

Después, se debe publicar la reacción en redes sociales, reportó el diario El Tiempo.

Varios distritos escolares de Estados Unidos ya invitaron a los alumnos a abstenerse de realizar el reto.

En un video, @angela_b157 aseguró, de forma irónica, que el reto “no es tan malo”, pero “terminan en el hospital”.

“Sentí que no podía respirar y mi estómago comenzó a arder”, dijo la estudiante que hizo el reto. El clip tiene más de 786 mil me gusta y 11 millones de visualizaciones.

En redes sociales se reportó que en Texas, Georgia, California y Colorado se ha llegado a prohibir el consumo de los “totopos de Paqui”.

Los especialistas han advertido que los ingredientes usados en su preparación son demasiado agresivos para el tracto gastrointestinal y puede provocar daño al esófago y a la flora intestinal.

Esta papa frita contiene dos de los pimientos más picantes que se pueden encontrar en el mercado: la variedad Carolina Reaper Pepper y Scorpion Pepper.

El primero tiene una calificación Scoville, encargada de medir el grado de picor, de 1.7 millones de unidades, y el segundo, 1.2 millones, según información de la página web de la marca Paqui.

Paqui recomendó comer helado o beber leche en caso de no soportar el picor del producto y consultar al médico en caso de ser necesario.

Entre las advertencias señalan que no se debe consumir si se es sensible a alimentos picantes, alérgico a los pigmentos, si se está embarazada o tiene alguna condición médica. Además, recomienda que no esté al alcance de los niños.

Asimismo, pide que después de tocar la fritura se laven las manos, eviten rozarse los ojos o el rostro y aconsejan ir al médico si hay dificultad para respirar o náuseas prolongadas.

El totopo está hecho con maíz azul, aceite de girasol o cárcamo, chile Carolina Reaper, chile Escorpión, sal marina y colorante blue.