Un fotógrafo turco “revive” a personajes históricos. Así se ven Lady Di, Michael Jackson, John Lennon…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El fotógrafo turco Alper Yesiltas decidió responder a la pregunta sobre qué hubiera pasado si ciertos personajes históricos no hubieran fallecido, y mediante programas de inteligencia artificial creó imágenes para descubrir cómo se verían si estuvieran vivas, en un proyecto denominado As if nothing happened (Como si nada hubiera pasado).

En su trabajo, que combina la imaginación y la tecnología con varios software, el también abogado turco residente de Estambul nos presenta a personajes como la princesa Diana y el vocalista de Queen, Freddie Mercury, entre otras figuras, con los signos propios de la vejez en sus rostros.

En el proyecto hay diez imágenes hasta ahora, pero quiere extenderlo.

“Cuando comencé a jugar con la inteligencia artificial vi todo lo que podía hacer, y pensé en lo que me haría más feliz: volver a ver a algunas personas que extrañaba frente a mí… Así surgió este proyecto”, compartió Yesiltas en un comunicado oficial.

Algunas de las fotografías las compartió en su cuenta de Instagram y de inmediato se hicieron virales.

“Llevo unos 19 años imaginando escenas y capturando recuerdos. Me gustaría compartir con ustedes la primera serie de imágenes de mi proyecto con inteligencia artificial, llamado “Como si nada hubiera pasado”. Tras este proyecto se muestra la respuesta a la pregunta de cómo algunas personas lucirían ahora mismo en una fotografía si algunos grandes eventos no les hubieran ocurrido”, explicó el propio Yesiltas.

“Estoy usando varios programas de software. El tiempo que me toma crear una imagen completamente terminada varía, pero diría que me toma un tiempo sentir que una imagen es real”, indicó.

Así recreó los rostros de John Lennon, Paul Walker, Lady Di, Michael Jackson, Amy Winehouse, Janis Joplin, Heath Ledger, Kurt Cobain y Elvis Presley.

“Para mí la parte más difícil del proceso creativo es hacer que la imagen me parezca ‘real’; el momento que más me gusta es cuando creo que la imagen que tengo delante se ve muy realista, como si la hubiera tomado un fotógrafo”, indicó.

Yesiltas tiene otros proyectos usando la inteligencia artificial, sobre La vida en 2050 y Museo Alternativo.

En su descripción señaló que durante 19 años ha estado “imaginando escenas y capturando recuerdos” y en ese tiempo algunas de sus fotografías se han editado en libros, revistas, exposiciones, sitios web y han sido premiadas en varios concursos de fotografía en todo el mundo.