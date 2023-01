Cámara Baja de EU concluye primera sesión de nueva legislatura sin elegir a su presidente

WASHINGTON (apro).– Luego de tres intentos fallidos por elegir al presidente de la Cámara de Representantes, concluyó la primera sesión oficial de la nueva legislatura en el Congreso Federal de los Estados Unidos en medio de una división entre los congresistas republicanos.

Kevin McCarthy, el represente federal por el estado de California, no pudo en tres intentos conseguir los 218 votos que requiere de los 435 miembros de la Cámara de Representantes para ser el presidente del ala legislativa en reemplazo de la demócrata Nancy Pelosi.

La 118 legislatura federal estadunidense dio por terminada su primera sesión oficial sin contar con la presidencia de la Cámara de Representantes, el segundo puesto político más importante en Washington después del presidente y vicepresidente del país.

La oposición a McCarthy de una veintena de sus correligionarios republicanos causó el impase en el proceso de elección en la llamada Cámara Baja, incidente que no ocurría en los Estados Unidos desde hace poco más un siglo.

Como resultado de las pasadas elecciones intermedias de noviembre del año pasado, los republicanos son la mayoría representativa en la Cámara de Representantes, hecho que les permite que el presidente de esa ala legislativa sea de su partido.

El fracaso de McCarthy en tres procesos de votación consecutivos se lo achacan al apoyo que dio al expresidente Donald Trump durante su mandato, pero sobre todo en el incidente del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 cuando el Capitolio ratificó a Joe Biden como presidente.

Los demócratas de la Cámara de Representantes por ahora no están dispuestos a apoyar a McCarthy, tomando en cuenta que incluso la veintena de republicanos que no lo apoyó en las tres votaciones se mantiene firme en no cambiar de parecer.

Con el impase entre los republicanos para elegir a su líder y al presidente de la Cámara, los demócratas, que son la minoría, se muestran más cohesionados con su nuevo líder, Hakeem Jeffries, el congresista afroamericano por Nueva York que sustituyó a Pelosi en el liderazgo.

Será este miércoles 4 de enero cuando en la Cámara de Representantes se vuelva a proceder con una cuarta ronda de elecciones para determinar a su presidente con la candidatura de McCarthy nuevamente en la boleta, y si falla nuevamente es posible que decline a su aspiración.

Algunos analistas políticos y especialistas en temas legislativos sostienen que a McCarthy le quedan menos de 24 horas de cabildeo con el grupo opositor republicano a su candidatura, a quienes tendría que hacer concesiones políticas si quiere ganarse su voto.

La composición de la 118 legislatura federal de los Estados Unidos está integrada en la Cámara de Representantes por 222 republicanos, 212 demócratas y hay una curul vacante de las 435 que la integran, el candidato a la presidencia de esta ala requiere de 218 votos para ganar.

En la Cámara de Senadores los demócratas que son mayoría cuentan con 50 de los 100 puestos que la componen, los republicanos tienen 49 y hay una senadora independiente, Kyrsten Sinema, de Arizona.