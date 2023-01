ECDC espera que el aumento de casos de covid en China no afecte a Europa porque no hay nuevas variantes

MADRID, (EUROPA PRESS). - El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha descartado que el aumento de casos de covid-19 en China vaya a afectar a la situación epidemiológica en Europa, debido principalmente a la alta inmunidad de la población europea y a que no se han producido nuevas variantes.

"Las variantes que circulan en China ya circulan en la UE, por lo que no suponen un reto para la respuesta inmunitaria de los ciudadanos de la UE/EEE. Además, los ciudadanos europeos tienen niveles de inmunización y vacunación relativamente altos", aseguró el organismo europeo a través de un comunicado.



En este sentido, el ECDC insiste en que "dada la mayor inmunidad de la población en la UE/EEE, así como la aparición previa y la posterior sustitución de las variantes que circulan actualmente en China por otras variantes de ómicron en Europa, no se espera que un aumento de casos en China afecte a la situación epidemiológica de COVID-19 en la UE/EEE".



Actualmente en China las principales variantes que circulan son derivadas de ómicron, con BA.5.2 como la más dominante (35%), seguida de BF.7 (24%), BQ.1 (18%), BA.2.75 (5%), XBB (4%) y BA.2 (2%). Además, a partir de casos relacionados con viajes, también se ha detectado que circulan en China las variantes BA.5.6, BA.4.6, BM.4.1.1 y BA.2.3.20. No se ha detectado ninguna variante nueva.



El número de casos de COVID-19 ha alcanzado una cifra récord en China, con un máximo el 2 de diciembre. En las últimas tres semanas, la incidencia ha disminuido, probablemente debido también a que se ha realizado un menor número de pruebas, lo que ha dado lugar a que se detecten menos infecciones.



En cualquier caso, el ECDC apunta que "sigue habiendo una falta de datos fiables sobre los casos de COVID-19, los ingresos hospitalarios, las muertes, así como la capacidad y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en China".



"En las próximas semanas se prevén altos niveles de infecciones por SRAS-CoV-2 y una mayor presión sobre los servicios sanitarios en China debido a la baja inmunidad de la población y a la relajación de las intervenciones no farmacéuticas", vaticinan.



El ECDC, junto con los Estados miembros de la UE/EEE y la Comisión Europea, ha aumentado sus actividades de vigilancia y ha avanzado que "revisará las evaluaciones de riesgo y ajustará las acciones si es necesario".



Además, el organismo europeo asegura que está trabajando "estrechamente" con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa y a nivel mundial, y está en "contacto regular" con el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de China) y los principales CDC a nivel mundial.