Papa pide rezar por los que cruzan el desierto "en busca de un poco de libertad" sin conseguirlo

ROMA, (EUROPA PRESS). - El Papa pidió una oración por todos aquellos que intentaron cruzar el Sáhara "en busca de un poco de libertad" sin conseguirlo durante el vuelo que le lleva a República Democrática del Congo (RDC), según informó el Vaticano.

"Ahora mismo estamos cruzando el Sáhara. Pensemos un poco, en silencio, una oración por todas aquellas personas que, en busca de un poco de consuelo, un poco de libertad, lo cruzaron y no lo consiguieron", ha asegurado el pontífice a bordo del avión A359/ITA Airways que ha despegado a las 8:29 horas de la mañana del aeropuerto de Fiumicino y que está previsto que aterrice en el aeropuerto internacional de Kinshasa a las 15.00 horas.

También ha lamentado que tantas personas sufran llegando al mar Mediterráneo después de haber cruzado un desierto y sean llevadas a 'lagers' (campos de concentración) y sufren allí.

El Pontífice también ha hecho referencia a sus problemas de movilidad derivados de una artrosis en la rodilla derecha que le obligan a desplazarse en silla de ruedas y ha lamentado no poder pasear por el pasillo del avión para saludar a los periodistas acreditados. "Me gustaría hacer el recorrido, pero hoy no puedo. No sé, puedo quedarme aquí, pero me da un poco de vergüenza tenerlos a todos aquí... Podemos saludar desde lejos, no sé...", ha señalado.

Francisco --que se traslada por quinta vez en sus casi diez años de pontificado a África-- ha señalado que es un "viaje precioso". En la agenda del viaje de julio, que fue aplazado por sus problemas de rodilla, estaba previsto que el Papa visitase Goma, pero finalmente esa etapa ha tenido que ser cancelada por motivos de seguridad.

De hecho, su viaje se produce dos semanas después de un atentado con bomba en una iglesia evangélica que dejó 17 muertos en esa zona. "También quería ir a Goma, pero con la guerra no se puede ir. allí. Sólo será Kinshasa y Yuba. A partir de ahí, lo haremos todo", ha señalado el Papa a este respecto.

El Pontífice ha agradecido a los periodistas su trabajo "que es tan bueno" y "ayuda tanto" porque "consigue que la gente se interese por el viaje".