Irán "mató" un retorno "rápido" al acuerdo nuclear de 2015, dice EU

MADRID (Europa Press).- El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán "mató" la posibilidad de un retorno "rápido" al acuerdo nuclear de 2015, incluida una negativa en septiembre a firmar un pacto "que estaba básicamente finalizado".

"Desde entonces, el acuerdo nuclear no ha estado en la agenda. No ha estado en la agenda desde hace meses. No ha sido nuestro foco", resaltó el portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Ned Price, en su rueda de prensa diaria.

"Desde septiembre especialmente, nuestro foco ha sido posicionarnos a favor de las libertades fundamentales del pueblo iraní y hacer frente a la creciente alianza militar de Irán con Rusia y su apoyo a la guerra rusa en Ucrania", apuntó.

Pese a ello, Price subrayó que "lo que está muy vivo es el compromiso total del presidente Biden con impedir que Irán obtenga armas nucleares. Seguimos creyendo que la diplomacia es la mejor forma de lograr este objetivo, pero siempre hemos dejado claro que no vamos a retirar opciones de la mesa”.

Asimismo, el funcionario afirmó que Washington "siempre mantiene una discusión intensa y constante con Israel sobre Irán, incluido el programa nuclear iraní. "No hay un mayor defensor de la seguridad de Israel que el presidente Biden", recalcó.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que su gobierno se opondrá "abiertamente" a la reactivación del mismo, a pesar de los esfuerzos internacionales para lograr cerrar el diferendo y restaurar el histórico pacto, dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse unilateralmente en 2018.

Price fijó la postura estadunidense después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, afirmara el lunes que Teherán está "totalmente preparado" para lograr la reactivación del acuerdo y resaltó en que "la pelota está en el tejado de Occidente" y que para lograrlo son necesarias "decisiones políticas" de los países occidentales, a los que pidió "una postura constructiva y realista".