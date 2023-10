Estados Unidos, factor de peso en el conflicto entre Israel y Hamás (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sorpresivo ataque del grupo extremista Hamás contra Israel vino a elevar aún más la tensión en Oriente Medio.

El gobierno de Estados Unidos ofreció su respaldo incondicional a Israel con el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford al Mediterráneo, así como personal de inteligencia y material militar, reportó el corresponsal de Proceso en Washington, J. Jesús Esquivel.

En una conversación con Santiago Igartúa Scherer, editor en jefe de Proceso Digital, Esquivel señala, sin embargo, que el gobierno de Joe Biden confirmó la muerte de 22 estadunidenses en los ataques de Hamás, y que otros 17 están desaparecidos y se teme que estén en manos de Hamás.

Si bien por el momento Joe Biden tiene el respaldo incluso de los republicanos, en caso de que Hamás asesine a los ciudadanos estadunidenses que se teme tenga secuestrados, la sociedad y el Congreso podría presionar al presidente para que ataque al grupo extremista.

“Biden podría no tener alternativa y utilizar sus buques en el mediterráneo y ahí sí cambiaría el panorama de la política exterior de EU, sobre todo porque hay países de esa región que juegan una parte importante en las estrategias de Washington hacia el Medio Oriente, y me refiero no solo a Arabia Saudita, sino también a Siria e Irán”, señala Esquivel.