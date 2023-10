Israel afirma que ataca objetivos en la Franja de Gaza "a una escala sin precedentes"

MADRID, (EUROPA PRESS) - El Ejército de Israel afirmó este miércoles que su Fuerza Aérea está atacando objetivos en la Franja de Gaza "a una escala sin precedentes", en medio de los combates desatados por la ofensiva lanzada el sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Nunca vamos a volver a eso", manifestó, al tiempo que reconoció que los bombardeos ya no son "quirúrgicos", si bien subrayó que no se están atacando objetivos civiles, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Así, Tishler recalcó que las fuerzas israelíes "no actúan como la otra parte" y "no atacan a la población civil". "Detrás de cada ataque hay un objetivo. Actuamos con precisión y profesionalidad, pero no de forma quirúrgica", explicó.

"No estamos hablando de decenas o cientos (de bombardeos). Estamos hablando de miles de municiones", señaló, antes de hacer hincapié en que es necesaria paciencia si Israel quiere destruir los activos de Hamás. "Esta máquina funcionará, atacará y destruirá. Así es como se opera si quieres destruir los centros del terrorismo", ha zanjado.

Por otra parte, el Ejército de Israel confirmó que llevó a cabo un ataque el martes contra la Franja de Gaza usando un sistema de lanzacohetes múltiple, el primer uso de este sistema desde 2006, sin informar sobre víctimas.

Así, publicó un video en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que se ve el ataque realizado por el sistema de lanzacohetes M270 contra "posiciones militares de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza".

"En el ataque fueron usados proyectiles de largo alcance con un alto nivel de precisión. Detrás de los ataques estuvieron combatientes que trabajan constantemente como parte del esfuerzo de proteger a los residentes en el sur", recalcó.

Israel, que impuso un cerco total a la Franja, confirmó hasta ahora más de mil 200 muertos y 3 mil 700 heridos desde el inicio de la ofensiva de Hamás, lanzada el sábado y respaldada por Yihad Islámica, mientras que 950 palestinos han fallecido y unos 5.000 han resultado heridos a consecuencia de los bombardeos y ataques israelíes contra Gaza, a lo que se suman más de 20 en operaciones y enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania.