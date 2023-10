Médicos Sin Fronteras denuncia que Israel le dio dos horas para desalojar un hospital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del "asedio total" contra la Franja de Gaza, el ejército de Israel dio a la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) un plazo de dos horas para evacuar su hospital Al Awda, donde se sigue atendiendo a personas.

"Condenamos esta acción y los ataques contra las estructuras de salud en Gaza. Tratamos de proteger nuestro personal y los pacientes", advirtió MSF en sus redes sociales.

La orden de evacuación sucede en plena escalada de la operación militar que el gobierno de Israel lanzó contra Gaza, en represalia al ataque perpetrado por militantes de Hamás contra Israel, el pasado sábado 7.

El ejército de Israel está bombardeando Gaza, y cortó el suministro de agua, comida, energía eléctrica, gas y gasolina, e informó hoy que llevó a cabo unas operaciones terrestres.

Ayer, el ejército dio 24 horas para que más de un millón de personas que viven en la zona norte del enclave abandonen sus casas y vayan al sur, un plazo que la ONU y las organizaciones humanitarias presentes han denunciado como insuficiente.

??BREAKING:



Israel has given Al Awda Hospital just two hours to evacuate. Our staff are still treating patients.



We unequivocally condemn this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza.



We are trying to protect our staff and patients.