La oposición polaca proclama su victoria tras conocerse los sondeos

MADRID (EUROPA PRESS).- El líder de la oposición polaca, Donald Tusk, proclamó su victoria tras conocerse los sondeos a pie de urna, que sitúan al gobernante Partido Libertad y Justicia (PiS) como formación más votada, aunque sin mayoría suficiente para seguir en el gobierno.

"¡Polonia ha ganado! ¡La democracia ha ganado! ¡Les hemos echado del poder!", clamó Tusk, líder del partido Plataforma Cívica ante sus seguidores, según recoge la prensa polaca.

El sondeo publicado por tvn24 y elaborado por Ipsos otorga al PiS un 36.8 por ciento de votos y 200 de los 460 escaños del Parlamento polaco, seguido de la Coalición Cívica (31.6 por ciento y 163 asientos). Por detrás quedan Tercera Vía (13 por ciento y 55 escaños), Izquierda (8.6 por ciento y 30 sitios) y la ultraderechista Confederación Libertad e Independencia (6.2 por ciento y doce escaños).

Today, "I am the happiest person on this earth." Donald Tusk in Warsaw. According to first exit polls in ????, his Civic Coalition together with two likely partners could have a majority to form a government. pic.twitter.com/sQHujQAIGI