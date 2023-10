Netanyahu presenta al nuevo gobierno de emergencia bajo la promesa de "desmantelar" a Hamás

MADRID (EUROPA PRESS). - El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu presidió este domingo la primera comparecencia pública del nuevo gobierno de emergencia israelí bajo el aviso de que las fuerzas israelíes "desmantelarán" a las milicias de Hamás que están atacando el país.

"Hamás creía que iba a desintegrarnos, pero seremos nosotros quienes desmantelemos a Hamás", añadió el mandatario israelí, acompañado de Benny Gantz, opositor convertido ahora en ministro sin cartera dentro de este nuevo ejecutivo de concentración.

