Tiroteo en Bruselas deja dos muertos; Bélgica eleva al máximo el nivel de amenaza terrorista (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas por arma de fuego en un incidente registrado poco después de las 19.00 horas cerca de la plaza Sainctelette y del bulevar de Ypres de Bruselas, junto a la sede del Fondo Flamenco para la Vivienda.

Fuentes policiales apuntan ya a la hipótesis terrorista, según medios.

Versiones citadas por el grupo de medios regionales Sudinfo apuntan a que un hombre abrió fuego indiscriminadamente con un fusil tipo Kalashnikov al grito de "¡Alahu akbar!". El atacante llevaba casco y un chaleco reflectante y huyó en un ciclomotor.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, expresó ya sus "sentidas condolencias" a las familias de "este cobarde ataque" perpetrado en Bruselas.

"Estoy siguiendo de cerca la situación junto a los ministros de Justicia e Interior desde el Centro Nacional de Crisis", explicó, al tiempo que pidió a la población de Bruselas "estar atenta".

El Centro Nacional de Crisis del Gobierno belga confirmó que "se ha producido un tiroteo en Bruselas" y que "hay víctimas".

Fuentes del grupo periodístico Sudinfo apuntan a que las dos víctimas son de nacionalidad sueca y llevaban una camiseta de la selección de futbol sueca, ya que esta tarde se juega el partido entre las selecciones de Bélgica y Suecia.

Los servicios de emergencia se han trasladado ya al lugar en gran número, según recoge el diario 'Le Soir' en su edición digital. Por el momento no ha sido detenido a ningún sospechoso.

La Policía belga prioriza la hipótesis terrorista, según medios. De hecho, han aparecido varios videos en redes sociales tanto del momento del ataque como del supuesto sospechoso grabando un mensaje.

Here is another video of the terrorist who killed at least two people tonight in the city centre of #Bruxelles. If you are in the city, be careful, the man is still on the run. #terror #brussels pic.twitter.com/DlzTSvoO7z — Alessandro Di Maio (@alexdimaio) October 16, 2023