El embajador Juan José Bremer llama en la Unesco a lograr un acuerdo de paz justo y pleno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El embajador Juan José Bremer Martino, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, hizo un llamado al cese de la violencia entre Israel y Palestina, para retomar el “proceso de negociaciones directas y de buena fe” que puedan conducir “a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo”.

Sesión del Consejo Ejecutivo de la Unesco

Durante su intervención en la 217ª sesión del Consejo Ejecutivo del organismo internacional, el diplomático y promotor cultural dijo que México condena “los ataques sufridos por el pueblo de Israel, por la lamentable pérdida de vidas humanas y hace un llamado al cese de la violencia”. Y destacó la necesidad indispensable de retomar las negociaciones para lograr la paz entre las dos partes.

Expuso:

“En esta hora en la que el mundo enfrenta grandes desafíos, estoy convencido que tenemos, todos los aquí presentes, una gran responsabilidad en común: ir más allá de nuestras diferencias y contribuir para que la organización cumpla con la mayor eficacia posible sus altos objetivos. El regreso de los Estados Unidos constituye una oportunidad para caminar en esa dirección”.

Se recordará que en julio pasado, Estados Unidos se reincorporó a la Unesco luego de que en octubre de 2017 anunció su retiró por considerar que tenía “un sesgo contra Israel”. Este otro país salió también de la organización. Los desencuentros de Israel con la Unesco se agudizaban cuando en octubre de 2012 se aceptó a Palestina como país miembro. Y se acentuaron en 2016, cuando el organismo declaró a Jerusalén como “ciudad sagrada de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam”. Israel insistía en que estaba negando los vínculos con el judaísmo.

En su alocución en la sesión global, Bremer (Ciudad de México, 1944), subrayó:

“El odio y la discriminación racial continúan socavando los cimientos de la paz y la justicia social, por ello celebramos que nuestra organización mantenga este tema entre sus prioridades y felicitamos al gobierno de Brasil por hospedar la Tercera edición del Foro Mundial sobre la Violencia y la Discriminación el próximo mes de noviembre”.

Asimismo, reconoció el trabajo del organismo en cuanto a desarrollo sostenible en educación y su liderazgo en el tema de la ética de la inteligencia artificial.

Instó a que se mantengan los propósitos de la Declaración de la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult (celebrada en 2022 en México), pues en su opinión da “un nuevo énfasis a antiguas demandas aún no satisfechas, incluyendo el lugar que le corresponde a la defensa de los derechos colectivos para proteger a nuestras comunidades socialmente más vulnerables”.

Advirtió en ese sentido:

“Las resoluciones internacionales palidecen al día siguiente de ser adoptadas si no las mantenemos vigentes. Y no solamente se trata de abrir surcos, sino de continuar con la siembra, por ello reconocemos los esfuerzos para lograr el Primer Informe Global en Políticas Culturales (presentado en la reunión por la directora del organismo Audrey Azoulay). Para la gran mayoría de los países aquí presentes, la devolución de los bienes culturales extraídos durante el pasado colonial, así como la lucha contra el tráfico ilícito representan una tarea inconclusa, debemos hacer frente a este permanente desafío, no se trata solamente de rescatarlos, sino de preservar valores superiores”.