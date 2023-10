Videos captan el momento del atentado suicida en Ankara, Turquía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Circula en redes sociales un video que capta el momento en que un atacante suicida detonó un objeto explosivo frente a la sede del Ministerio Interior Turco, en Ankara, Turquía, hacia las 09:30 horas de aquel país.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, sin audio, el atacante desciende de un vehículo, amaga a personas que circulan por ahí para que no lo detengan, y una vez que se acerca a la entrada del inmueble, detona la explosión.

???? Attaque à la bombe à Ankara: les images de l'explosion près du parlement turc pic.twitter.com/JfGuYrHS7t — BFMTV (@BFMTV) October 1, 2023



El ataque se perpetró horas antes que el Parlamento reanudara sus sesiones tras un receso que duró tres meses.

Otra cámara de seguridad captó imágenes desde otro ángulo

CCTV footage has captured the moment a suicide bomber detonated an explosive device in front of government buildings in the Turkish capital Ankara.



Two police officers were injured in the attack on Sunday morning



Read more: https://t.co/wnAsC1dVXW pic.twitter.com/nNxxCWY7vJ — Sky News (@SkyNews) October 1, 2023

De acuerdo con lo dicho por el ministro del Interior Ali Yerlikaya, en su cuenta oficial de X, dos policías sufrieron heridas leves por el atentado.

An explosion on Sunday near the Turkish Interior Ministry was the work of "terrorists" attempting a bomb attack, Interior Minister Ali Yerlikaya said pic.twitter.com/wOiaWxNVe3 — China Xinhua News (@XHNews) October 1, 2023

A su vez, el ministro declaró ante la prensa que fueron dos los terroristas que llevaron a cabo el acto, uno fue el suicida, y el otro, que llegó en el mismo vehículo, fue asesinado por agentes policiales repeliendo otro posible ataque,

Second angle of the moment 2 terrorists attacked the Ministry Buildings in Ankara,Turkey



One of the them blow himself up and the other was killed by authorities



Turkey air strikes Iraq,destroying 20 targets of the PKK after the attack in Ankara #Turkey #Turkish #Turkiye… pic.twitter.com/MShcnZ0KXv — North X (@__NorthX) October 1, 2023

“Uno de ellos se hizo estallar y el otro recibió un disparo en la cabeza antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo” declaró Yerlikaya.

De momento, no hay quien se haya atribuido la responsabilidad de los hechos, ni el gobierno turco ha hecho señalamientos.

En el pasado, grupos militantes kurdos y de extrema izquierda, así como el grupo terrorista Estado Islámico, han realizado ataques de este tipo en Turquía.