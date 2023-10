ONU pide paso urgente con la ayuda humanitaria para Gaza por cruce de Rafah

GINEBRA (apro).- Sigue estacionado en la frontera de Egipto con el sur de la Franja de Gaza el convoy de la Naciones Unidas con 20 camiones que han sido autorizados para llevar ayuda humanitaria que incluye agua, alimentos medicinas, material quirúrgico y combustible. El secretario general de la ONU, António Guterres se encuentra en dicha frontera y ha pedido a las partes involucradas que se abra el corredor humanitario lo antes posible porque esto representa “la diferencia entre la vida y la muerte” para las personas atrapadas por el asedio de Israel.

“Es imposible estar aquí y no sentir el corazón roto. Estamos asistiendo a una paradoja. Detrás de estos muros tenemos dos millones de personas que sufren enormemente: no tienen agua, ni alimentos, ni medicinas, ni combustible, están bajo fuego y necesitan todo para sobrevivir’’, dijo Guterres en un encuentro con la prensa.

“De este lado hemos visto tantos camiones cargados de agua, de combustible, de medicinas, de alimentos. Exactamente las mismas cosas que se necesitan de este lado del muro. Así que estos camiones no son sólo camiones. Son un salvavidas. Son la diferencia entre la vida y la muerte para tanta gente en Gaza. Y verlos atrapados aquí me hace ser muy claro. Lo que necesitamos es hacerlos moverse, hacer que se muevan al otro lado de este muro, hacer que se muevan lo más rápido posible y tantos como sea posible’’, remarcó.

Reconoció que recientemente Israel y Estados Unidos anunciaron que se permitirá la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Y también existe un acuerdo entre Egipto e Israel para hacerlo posible.

“Pero estos anuncios se hicieron con algunas condiciones y algunas restricciones. Y por eso ahora estamos colaborando activamente con todas las partes, colaborando activamente con Egipto, Israel y Estados Unidos, para asegurarnos de que podemos aclarar esas condiciones, que podemos limitar esas restricciones para tener lo más pronto posible estos camiones se trasladen a donde se necesitan’’, explicó.

“Necesitamos, absolutamente necesitamos que estos camiones se muevan lo más rápido posible y tantos como sea necesario. Pero para eso, este debe ser un esfuerzo sostenido’’, urgió Guterres.

El jefe de la ONU enfatizó que “no estamos esperando que venga un solo convoy. Estamos esperando que se autoricen convoyes, con un número significativo de camiones que vayan a todas partes de Gaza para brindar suficiente apoyo al pueblo de Gaza’’.

Organismos humanitarios de la ONU y la Organización Mundial de la Salud han reiterado que 20 camiones con ayuda para dos millones de palestinos “es una gota en el océano, se necesitan al menos dos mil”, dijo a la prensa en Ginebra Mike Ryan, jefe de emergencias del organismo.

Se agota el combustible

La ONU se ha quejado por la falta de combustible que es esencial para el funcionamiento de hospitales, desalinización del agua, funcionamiento de panaderías, entre otras necesidades básicas. Hace seis días no hay electricidad, se agota el combustible que se ha administrado para el funcionamiento de hospitales. El cruce de Rafa “es el único salvavidas que tenemos”, dijo a periodistas en Ginebra Jens Laerke, portavoz de OCHA (Organismo de Coordinación Humanitaria de la ONU).

Por otro lado, Gutérres señaló que existen requisitos de verificación. “Pero esas verificaciones deben ser efectivas, pero al mismo tiempo deben realizarse de manera práctica y expedita’’.

Y finalmente, para que la UNRWA (Agencia de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados) pueda distribuir ayuda, el secretario de la ONU remarcó que “ es necesario que la UNRWA tenga combustible y, por lo tanto, debemos tener la garantía de que tenemos suficiente combustible en el otro lado para distribuir la ayuda a las personas necesitadas’’.

Por lo tanto, “está muy claro que es absolutamente esencial resolver estos problemas rápidamente y tengo la esperanza de que se resuelvan rápidamente para garantizar que haya un apoyo masivo y humanitario para el pueblo de Gaza’’.

Las restricciones que han puesto Israel y Estados Unidos consisten en la inspección exhaustiva de los camiones y que se den garantías de que una vez en territorio palestino la ayuda no termine en manos de Hamás, organización terrorista responsable de la masacre de al menos 1500 civiles en Israel.

“Lamentablemente, ésta no es una operación humanitaria normal. Es una operación en una zona de guerra y esa es la razón por la que he pedido un alto el fuego humanitario, no es que considere que un alto el fuego humanitario sea una condición previa para la prestación humanitaria. No queremos castigar dos veces al pueblo de Gaza. Primero por la guerra y segundo por la falta de ayuda humanitaria. Pero está claro que un alto el fuego humanitario hará las cosas mucho más fáciles y seguras para todos’’, instó.

“Y quiero terminar expresando mi profundo agradecimiento al pueblo y al Gobierno de Egipto. Egipto es hoy el pilar fundamental que permite que exista esperanza en ese lado de la frontera. Espero que estos camiones se muevan para apoyarlos. Espero que la comida, la ayuda y las medicinas que he visto en un avión que ha aterrizado lleguen también a la gente que lo necesita. Esperanza de que haya un futuro y esperanza de que algún día haya paz con una solución de dos Estados, con palestinos e israelíes viviendo en paz en dos Estados, uno junto al otro’’, fueron las palabras de Guterres en el cruce de Rafah, en la frontera de Egipto con la Franja de Gaza.