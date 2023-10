Familiares exigen que la ONU levante la voz por los rehenes secuestrados por Hamás

GINEBRA (apro).- Familiares de los rehenes secuestrados en Israel por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre, participan este domingo en una gran manifestación en la Plaza de las Naciones frente a la sede de la ONU en Ginebra para pedir más presión del organismo multilateral y de la comunidad internacional para lograr la liberación inmediata de los 200 civiles secuestrados por Hamás, “sin negociaciones y sin política de por medio’’.

“Queremos que la ONU hable más fuerte para la liberación de todos los rehenes. No la escuchamos’’, me dijo en entrevista Assaf Shem Tov, tío de Omer Shem Tov de 21 años quien estaba en el concierto de música electrónica y ahora se encuentra secuestrado por Hamás.

Assaf Shem Tov, tío de Omer Shem Tov de 21 años. Fotografía: Gabriela Sotomayor

Narra que “al igual que todos ese sábado despertamos con las alarmas y mi hermano, padre de Omer logró subirse al auto junto con sus amigos, pero no pudieron salir de ahí porque el camino estaba bloqueado y los terroristas disparaban para todas partes e inmediatamente yo y mi hermano fuimos en nuestro auto hacia el sur para tratar de encontrarlo, pero no nos permitieron el paso. Estuvimos esperando que nos enviara algún tipo de señal. Lo último que tenemos es un video que tomó uno de sus amigos en el que vemos que Omer con las manos atadas a la espalda, lo suben en la parte de atrás de una pickup y es retenido por Hamás’’.

“No tenemos tiempo’’, exclama con visible desesperación pues el joven de 21 años estaba herido cuando se lo llevaron y explica que no se sabe a ciencia cierta a cuántos jóvenes se llevaron de ahí, entre ellos un mexicano.

Michal Dorset, tía de Romi Gonen de 23 años, cuenta que su sobrina está herida por una bala en el hombro, tenemos las ultimas grabaciones que le envió a su madre, mi hermana. Dos de sus amigas fueron asesinadas ahí en el lugar, el cuerpo de otra de sus amigas fue encontrado después y las enterraron la semana pasada. Su hermana asistió a los funerales. “Desde ese entonces hemos hecho todo lo que hemos podido para que la liberen, mi hermana ha estado por todas partes, tratando de hacer lo más posible para la liberación de todos los rehenes”, expone.

Y por su parte, Doris Liber, madre de Guy Itzhak Iluz, describe: “mi hijo de 26 años también estaba en el festival Nova, como todos nos despertamos con el ruido de las sirenas y después de unos minutos me llamó mi hijo, la última llamada fue unas dos horas después de la sirenas, primero llamó al 911, el número de emergencia para decir que le habían disparado en el brazo y después enlazaron la llamada con su padre y conmigo y fue la última vez que lo escuché’’.

¿Tienen alguna prueba de que estén vivos?

“No, al contrario, dice Doris, hace cuatro días una cadena de noticias qatarí , informó que Guy Iluz había muerto por uno de los bombardeos de Israel. Pero el ejército israelí habló conmigo y me dijo que estos son juegos psicológicos. Claro que hasta que tuve esa conversación con ellos fue muy duro para mí.

El tío de Omer “quiere creer” que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu está haciendo todo lo posible por liberar a los rehenes, pero por nuestra parte las familias no podemos esperar de brazos cruzados. Esta es la razón por la que nos hemos unido todas las familias, hemos tratado de acercarnos al gobierno de muchas maneras para que el gobierno lo mantenga como su máxima prioridad.

Por otra parte, entendemos que Tel Aviv está en guerra con Hamás, pero para nosotros como familias, queremos a nuestros chicos de regreso, porque ellos son civiles inocentes, bebés, ancianos, mujeres, todos ellos son civiles y para nosotros es una situación sin precedente, ellos deben ser liberados de inmediato y eso es nuestra demanda para el gobierno. Esto no es una situación militar, tiene que ver con civiles.

“Son nuestros familiares inocentes cuyas vidas fueron tomadas por un grupo terrorista y por eso no podemos creer completamente al gobierno que dice que está haciendo lo mejor. Nosotros estamos levantando la voz desde Israel hacia todo el mundo para que liberen a todos los rehenes incluyendo a los mexicanos, me dice Assaf expresando su solidaridad con los familiares de los mexicanos secuestrados.

“Independientemente del gobierno de Israel, pensamos que mientras haya más presión internacional eso los va a ayudar”, agrega Doris.

“Esto no es un problema de diplomacia o una cuestión política, son civiles. Por ejemplo, con hace años se hizo un trato con Hamás para liberar al soldado Shalit que estaba en su poder y se hizo un trato en que intercambiaron a mil presos palestinos por el soldado israelí.

“Aquí no debe haber un trato ni negociación. Simplemente los queremos de regreso”, demanda.

Comentan que esta es una situación con la que Israel jamás ha tenido que confrontar. “Hay en Israel extremistas de derecha que piensan que las familias deben ser sacrificadas y de esta forma el ejército puede entrar y deshacerse de Hamás. No estoy de acuerdo con eso porque estamos hablando de civiles, ellos no son soldados, no hicieron un compromiso para defender a la patria y pagar el precio que eso representa, ellos no firmaron para sacrificar sus vidas por el país. Cuando eres soldado hay ese compromiso. Pero estas personas fueron a divertirse a una fiesta o vivían en la zona’’, remarca Michal.

“Son 200 secuestrados, incluyendo dos mexicanos Ilana Gritzewsky y Orión Hernández, y los queremos de regreso sanos y salvos”, remarcan.

Los familiares de los jóvenes privados de su libertad se reunieron con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja Mirjana Spoljaric quien nos ha arropado en este proceso y con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk.

Sin embargo, Doris consideró que “no sintió un compromiso real del Alto Comisionado DDHH, las palabras de Türk estaban ahí, pero no sentí que estaba verdaderamente comprometido, recordó que el ACNUDH no puede entrar a la Franja de Gaza si no tiene autorización de sus autoridades, lo que a la madre de Guy Iluz le pareció una excusa. Pero estamos seguros que el puede hacer más, al menos levantar su voz, se nos acaba el tiempo”.

“Nosotros estamos aquí para decir que es tiempo de tomar decisiones y acciones diferentes. En Israel estamos acostumbrados a que la ONU suele acusar a Israel y casi lo aceptamos, pero ahora es importante que la ONU tome la decisión correcta para los derechos humanos, pienso que deben actuar no de la manera normal, ni en la manera de siempre’’.

Aquí se trata de civiles y esto hace toda la situación completamente diferente y quisiéramos escuchar que la ONU está 100 por ciento del lado de Israel con respecto a los rehenes y su liberación’’.

“Pero desafortunadamente no escuchamos esa voz”, remata el tío de Omer quien porta su camiseta en la que se lee #SetThemFree (#Libérenlos).

La manifestación frente a la sede de la ONU en Ginebra fue llevada a cabo de manera pacífica, con cientos de personas que llegaron de diversas partes de Europa cristianos, católicos y judíos. Se pronunciaron los nombres de los rehenes, se narraron algunos de sus casos, hubo cantos tradicionales judíos, oraciones católicas, discursos de activistas, en una ceremonia llevada a cabo con un acento de solemnidad.