Análisis del NYT refuta prueba de que un misil palestino provocó explosión en hospital de Gaza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un artículo publicado este miércoles por The New York Times, cuestiona una prueba utilizada por Israel para fincar responsabilidad a un misil palestino malogrado en la explosión en un hospital de la Franja de Gaza.

De acuerdo con el medio estadunidense, las imágenes captadas por la cadena de noticias Al Jazeera, no muestran el proyectil que ocasionó la catástrofe, sino uno arrojado por Israel que terminó estallando a dos millas del nosocomio.

Esta investigación del diario estadunidense, no dice qué ocasionó en realidad la explosión en el hospital Al-Ahli, o quién sea responsable de la misma, sino que se limita a señalar que las afirmaciones de las organizaciones de inteligencia israelíes y estadunidenses, consistentes en culpar del frustrado lanzamiento a un cohete palestino, podrían estar justificadas, sin embargo duda sobre una de las pruebas más difundidas por Israel para defenderse del suceso, lo que complica los argumentos presentados para acusar al otro bando del conflicto.

After the deadly Gaza City hospital explosion, one video was widely cited as key evidence a Palestinian rocket caused the blast. A New York Times analysis reveals it likely showed something else — and may have no bearing on what really happened there. https://t.co/nnLJsxjU5O