Tropas de Israel entran a Palestina para atacar objetivos "selectivos" de Hamás (Video)

MADRID (apro).-Las fuerzas del Ejército israelí realizaron durante la madrugada la más importante incursión en la Franja de Gaza, como una acción más de preparación para la invasión que viene anunciado el primer ministro Benjamín Netanyahu, tras el ataque sufrido por Hamás, el 7 de octubre pasado.

“En preparación para las siguientes etapas del combate, las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí) operaron en el norte de Gaza”, señala un portavoz de defensa en la cuenta oficial de las FDI en X (antes Twitter).

Con tanques y la infantería de las FDI “atacaron numerosas células terroristas, infraestructura y puestos de lanzamiento de misiles antitanque”.

Después de esa incursión, en la que las imágenes difundidas se permite ver bulldozer para retirar presuntos obstáculos dejados por Hamás, “los soldados abandonaron la zona y regresaron a territorio israelí”, informa.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU