Las ayudas que llegan a cuenta gotas a Gaza son “migajas”, acusa ONU

GINEBRA (apro).- Organismos de Naciones Unidas esperan que este viernes otros ocho camiones con alimentos, medicinas y agua crucen la Franja de Gaza por el cruce de Rafah en la frontera con Egipto, lo que consideran “migajas’’ en comparación a lo que se necesita para ayudar a 2.2 millones de civiles palestinos sometidos a un castigo colectivo por parte de Israel.

"Hemos recibido aproximadamente 74 camiones. Esperamos que hoy lleguen unos ocho más", dijo a la prensa en Ginebra Lynn Hastings, Coordinadora Humanitaria de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados.

"Además de las cuestiones técnicas y de seguridad, también hay cuestiones políticas que han obstaculizado la entrega de ayuda", remarcó Hastings quien subrayó que "hay una cierta presión sobre el gobierno de Israel en términos de su política interna".

Hastings dijo que se estaban llevando a cabo negociaciones detalladas con Israel en un intento de asegurar más llegadas humanitarias a la Franja, sometida a constantes bombardeos de Israel en respuesta a los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra civiles israelís el 7 de octubre.

Subrayó que todavía no se ha llegado a un acuerdo para introducir combustible en Gaza. En estos momentos el combustible es un salvavidas para miles de personas ya que es lo que alimenta las plantas de hospitales y las desalinizadoras de agua. Es por ello que se han visto forzados a decidir cómo distribuir la ayuda que entra al territorio.

"Somos conscientes de los mil pacientes que necesitan diálisis y de más de 100 bebés que están en incubadoras, así que hacemos todo lo posible por intentar priorizar en función de las mayores necesidades", declaró Hastings.

Por su parte, el director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini afirmó que el flujo de ayuda que llega estos días a Gaza a través de la frontera con Egipto para atender a una población de 2.3 “son migajas”

Asegura que unos pocos camiones no significan el fin del bloqueo de la Franja y que sin un “alto el fuego humanitario” no será posible atender a las víctimas del bloqueo y los bombardeos. Se autorizó también la entrada de diez médicos extranjeros y camiones con medicinas, comida y agua, pero no de combustible, que Israel se niega a aceptar, acusó.

Bombardeos en el sur de la Franja

Por otra parte, Hastings señaló que unos 30 mil desplazados internos en Gaza han regresado al norte de la Franja, a pesar de que en teoría Israel ordenó evacuar dicha zona desde los primeros días de conflicto.

La ONU detalla que los refugios para desplazados alojan a tres veces más personas de las inicialmente proyectadas para su capacidad, en total unos 641.000 de los más de 1.4 millones de personas que han dejado sus hogares desde el 7 de octubre.

Otros 121, 700 desplazados se alojan en hospitales, escuelas y otros edificios públicos, 79.000 en escuelas no dependientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y unos 700.000 en casas de familiares, indica la ONU.

La ONU, citando al Ministerio de Salud de Gaza informa que que en las últimas 24 horas los ataques causaron otros 481 muertos en la franja, 209 de ellos niños, lo que eleva el total de víctimas en el territorio desde los ataques a Israel el 7 de octubre a 7.028, entre ellos 2.913 menores de edad.

De igual forma entre los peores ataques reportados el jueves destacaron dos en el sur de Gaza: los que afectaron a áreas residenciales de Jan Yunis, con unos 40 muertos, y otro que en Rafah, junto a la frontera de Egipto y zona de llegada de la ayuda humanitaria, mató a 12 personas, entre ellas cinco niños.

Israel sigue enviando órdenes de evacuación, pero según Hastings, "no sirven de nada para personas que no tienen donde ir o que no se pueden mover".

"Cuando las rutas de evacuación son bombardeadas y personas tanto del norte como del sur de Gaza se ven rodeadas por las hostilidades, cuando lo esencial para sobrevivir falta, la gente enfrenta decisiones imposibles", aseguró.

De acuerdo con la ONU, los hospitales de ese territorio palestino operan con apenas un tercio de su personal sanitario normal, y en el mayor de Gaza, el de Shifa, además de los pacientes se refugian unos 50.000 desplazados internos.

El número de muertes en Israel se mantiene en 1.400 de aquél trágico 7 de octubre, mientras que llegan informes de que 50 de los 224 rehenes secuestrados por Hamás murieron a consecuencia de los bombardeos de Israel. La ONU no ha podido confirmar estos informes.

En Cisjordania, la ONU ha registrado 103 palestinos muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad israelíes, entre ellos 23 niños

“Castigo colectivo’’

La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Ravina Shamdasani declaró a la prensa que “el ciclo de venganza y derramamiento de sangre debe parar”.

Calificó el sitio a Gaza y la falta de ayuda humanitaria como “castigo colectivo” considerado un “crimen de guerra”. Además, recuerda a Hamás que la toma de rehenes también es un “crimen de guerra’’. “El castigo colectivo se produce mediante el corte de agua, alimentos, combustible y electricidad. La escasez de combustible obliga al cierre de hospitales y panaderías’’.

Expuso que las personas son obligadas a alojarse en refugios en condiciones cada vez más espantosas; superpoblados, con condiciones sanitarias deficientes y agua potable insalubre, lo que hace surgir el espectro de un brote de enfermedades. Se está produciendo una catástrofe humanitaria para los 2.2 millones de personas encerradas en Gaza que están siendo castigadas colectivamente.

“El castigo colectivo es un crimen de guerra. El castigo colectivo de Israel a toda la población de Gaza debe cesar de inmediato. También debe detenerse el uso de lenguaje deshumanizante contra los palestinos’’ reiteró.

“Es necesario poner fin a la violencia y es necesario realizar grandes esfuerzos para buscar una alternativa a esta matanza.

Desde hace casi tres semanas, los civiles palestinos en Gaza han soportado bombardeos implacables por parte de Israel desde aire, tierra y mar. Miles de personas murieron, yacían muertas entre edificios residenciales, mezquitas y panaderías destruidas’’, dijo Shamdasani.

“Recibimos testimonios desgarradores de familias enteras que murieron en ataques aéreos contra sus hogares, incluidas las familias de nuestros propios miembros del personal. Sabemos de padres que escriben los nombres de sus hijos en sus brazos para identificarlos’’, deploró.

“De las aterradoras noches de insomnio que la gente pasa al aire libre, mientras continúan los ataques aéreos. Lamentamos la pérdida de 57 colegas de la ONU y de tantos civiles más que se ven claramente afectados de manera desproporcionada’’, dijo Shamdasani visiblemente afectada por la pérdida de sus colegas.

“Ningún lugar es seguro en Gaza’’, remarcó ACNUDH al tiempo que consideró que obligar a las personas a evacuar en estas circunstancias, incluso a lugares como “la zona designada por Israel” de Al Mawasi, y mientras se encuentran bajo un asedio total, genera serias preocupaciones sobre el traslado forzoso, que es un crimen de guerra.

Además, el uso por parte de Israel de armas explosivas con efectos de gran alcance en zonas densamente pobladas ha causado grandes daños a la infraestructura civil y pérdidas de vidas civiles que, según todas las apariencias, son difíciles de conciliar con el derecho internacional humanitario, lanzó ACNUDH.

Igualmente señaló que deben cesar los ataques indiscriminados por parte de grupos armados palestinos, incluso mediante el lanzamiento de cohetes no guiados contra Israel. “Deben liberar inmediata e incondicionalmente a todos los civiles que fueron capturados y que aún se encuentran detenidos. La toma de rehenes también es un crimen de guerra’’.

El Alto Comisionado Volker Türk hace un llamado a que se realicen esfuerzos para buscar caminos duraderos y basados en los derechos humanos hacia la paz para los pueblos de Palestina e Israel. Es necesario hacer esfuerzos para poner fin de inmediato a esta escalada. Es de suma importancia que todos aquellos con influencia negocien una salida a esta situación prolongada y desastrosa, indicó.

“La paz, la seguridad y la justicia no se encontrarán por el camino actual. Es necesario poner fin al ciclo de venganza y derramamiento de sangre’’, remató ACNUDH.