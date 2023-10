Pence desiste de disputar candidatura presidencial republicana

NUEVA YORK (AP) — El exvicepresidente Mike Pence abandonó el sábado su campaña por la candidatura presidencial republicana debido a las dificultades para recaudar fondos y avanzar en las encuestas.

Me ha quedado claro: Este no es mi momento”, dijo Pence en la reunión anual de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas. “Así que después de mucho orar y reflexionar, he decidido suspender mi campaña por la presidencia a partir de hoy”.