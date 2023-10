La aviación israelí destruye la Torre Palestina, en el centro de Gaza (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Aviones de combate israelíes destruyeron este sábado la Torre Gaza, un edificio de 14 plantas ubicado en el barrio de Al Rimal, en el centro de la Ciudad de Gaza, en medio de los ataques de represalia por la ofensiva terrestre y con cohetes lanzada por Hamas.

El edificio recibió el impacto de al menos seis proyectiles y quedó reducido a escombros, según recoge la agencia oficial de noticias palestina WAFA, que cita a un corresponsal presente en la zona. Sus vecinos se quedaron sin hogar.

Al menos un centenar de israelíes y 198 palestinos han muerto en una serie de ataques y contraataques desatados como consecuencia de una ofensiva terrestre y con cohetes lanzada por las milicias de Hamás desde la Franja de Gaza.

Aproximadamente un millar de milicianos lograron infiltrarse en territorio israelí, atacar instalaciones militares y secuestrar a decenas de israelíes.

