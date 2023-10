EU, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra expresan apoyo a Israel y condenan ataque de Hamás

WASHINGTON (apro) – Cinco líderes de un grupo selecto de potencias bélicas y económicas del planeta expresaron su apoyo unánime a Israel y condenaron el ataque del fin de semana llevada a cabo por Hamás.

“Nuestros países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defender a su gente contra las atrocidades. Enfatizamos que éste no es un momento para nadie de hostilizar a Israel y tomar ventaja de estos ataques”, determinaron los líderes de las cinco potencias mundiales.

En comunicado conjunto los líderes de Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Francia subrayaron su “inequívoca condena a Hamás y a sus terribles actos de terrorismo”.

Tras consultas, el canciller alemán Olaf Scholz; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministro italiana Giorgia Meloni y su homólogo británico Rishi Sunak determinaron que los ataques de Hamás contra Israel del fin de semana pasado merecen una condena universal.

“Nunca hay una justificación para el terrorismo”, indicaron los cinco líderes por medio del comunicado conjunto que en Washington fue difundido a los medios de comunicación por la Casa Blanca.

El conflicto entre palestinos e israelitas, que se recrudeció tras los ataques terroristas del pasado fin de semana, ha dejado un saldo de más de mil civiles muertos, entre estos unos 80 menores en la franja de Gaza tras las represalias militares ordenas por Benjamín Netanyaju.

Los cuatro líderes resaltaron que el mundo entero observó con horror cómo fueron masacradas familias en sus casas, y que fueron víctimas de una matanza unos 200 jóvenes que disfrutaban de una festival de música en Israel, amén de decenas de personas tomadas como rehenes.

“Reconocemos las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y apoyamos medidas equitativas de justicia y libertad para Palestina e Israel por igual, pero, no se equivoquen: Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece más que más terror y reguero de sangre a los palestinos”, subrayaron Biden, Scholz, Macron y Sunak y Meloni.

Para concluir, los líderes de las 5 potencias indicaron que “como amigos de Israel” garantizaran que el gobierno de Netanyaju tenga la capacidad y forma de defender al pueblo israelita y para que se den “condiciones para una pacificación e integración de la región del Medio Oriente”.