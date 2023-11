Hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, convertido en objetivo militar de Israel

Incursión del ejército israelí al hospital Al-Shifa. Foto: Israel Defense Forces via AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) ingresaron este miércoles en el hospital Al-Shifa, el más grande en la Franja de Gaza. El Ejército de Israel dice haber encontrado armas de Hamás y el movimiento islamista niega dicha información. Mientras que organizaciones internacionales, como la ONU y la OMS, han expresado su total rechazo por el ingreso de militares al hospital en el que se encuentran, al menos, 2 mil 300 pacientes, personal sanitario y palestinos desplazados.

Los militares israelíes llegaron hasta el hospital más grande de Gaza. Luego de controlar parte del norte del enclave, las tropas de Israel continúan este miércoles hacia el centro de la Franja. “Tenemos soldados entrenados específicamente para esta situación y seguimos reiterando que sólo estamos en guerra con Hamás”, informó el portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, sobre la incursión militar en el hospital Al-Shifa, este miércoles 15 de noviembre.

Según Hagari, ingresaron únicamente a un área específica del hospital, luego de obtener información de inteligencia israelí, que habría localizado la presencia de miembros de Hamás al interior del edificio. Las FDI alertaron de enfrentamientos con milicianos de Hamás fuera del establecimiento de salud.

“El personal especializado no causará ningún daño a los civiles utilizados por Hamás como escudos”, denunció Hagari, quien mencionó que habían advertido públicamente con anterioridad que “el uso militar continuado del hospital Al-Shifa", presuntamente por Hamás, ponía en peligro "su estatuto de protección en virtud del derecho internacional”.

El ejército dice haber encontrado armas y equipos de combate de la milicia palestina, también publicó un vídeo que, dice, mostraba parte de ese material. Armas automáticas, granadas, municiones y chalecos antibalas son algunos de los elementos que Israel dice haber encontrado en una parte del complejo sanitario. “Además, un centro de comando operativo y activos tecnológicos pertenecientes a Hamás. La tecnología y los materiales han sido enviados a inteligencia para su inspección y revisión”, indicó la fuente militar.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tomó la incursión en el hospital como una victoria. “¿Recuerdan cuando nos dijeron que no irrumpiríamos en Gaza? Irrumpimos. Dijeron que no llegaríamos a las afueras de la ciudad de Gaza, y llegamos. Dijeron que no entraríamos en (el hospital) Al-Shifa, y entramos”, aseveró.

Israel asegura que Hamás tiene su principal centro de mando, posiblemente subterráneo, en el área del hospital Al-Shifa. “No hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay refugio, albergue, ni escondite para los asesinos de Hamás”, insistió Netanyahu.

Hamás niega haber utilizado como base el hospital

Hamás ha negado las declaraciones de Israel de usar el hospital Al-Shifa como supuesto centro de mando. Un funcionario de Hamás, Bassem Naim, dijo al medio de comunicación ‘Al Jazeera’ que era “una farsa” y que era de esperarse las “parodias” y “teatros” del ejército israelí, luego de su ingreso al hospital. Además, dijo que las pruebas presentadas son “ridículas y sin valor”. “El objetivo de Israel es ejercer presión sobre los hospitales y el personal médico para desplazar a la población”, dijo Naim.

El Ministerio de Salud de Gaza desmintió al ejército de Israel y dijo que “no encontraron ningún equipo ni armas en el hospital”. "Esencialmente no permitimos armas” en ningún hospital, ratificó el director del Ministerio de Salud, Munir al-Bursh, en un comunicado.

Por el contrario, el ministro denunció que las FDI destruyeron equipos médicos que no estarían disponibles en otras partes de Gaza. Además, alertaron de la detención de dos ingenieros que trabajaban en Al-Shifa. Algunas personas en el complejo hospitalario también denunciaron haber vivido golpizas por parte de los militares, según testimonios recogidos por el ministerio de Salud gazatí.

La incursión militar es "totalmente inaceptable"

El ingreso de militares al hospital provocó un rechazo de organizaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de "inaceptable" la incursión israelí. "Los hospitales no son campos de batalla. Estamos extremadamente preocupados por la seguridad del personal y de los pacientes. Protegerlos es primordial", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Alertó que perdieron contacto con los trabajadores sanitarios del hospital Al-Shifa. Por lo que insistió que se debe proteger al personal médico, a los pacientes y los desplazados que están dentro del hospital. "Incluso si las instalaciones de salud se utilizan con fines militares, siempre se aplican los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. La seguridad de los pacientes y del personal, así como la integridad del sistema de atención médica en la comunidad en general son de suma preocupación", reclamó.

El representante de la OMS para Cisjordania y Gaza, Richard Peeperkorn, alertó que no hay oxígeno central, agua o combustible para el correcto funcionamiento del hospital. “Se nos informa que hay 633 pacientes, 106 médicos y personal médico total de 500”. El funcionario mostró su especial preocupación por la vida de 34 bebés prematuros que permanecen en el hospital.

Peeperkorn también indicó que las condiciones han llevado a enterrar a 82 cadáveres en una fosa común, mientras que otros 80 cuerpos permanecen sin enterrar.

Algunos países también han expresado su preocupación por las acciones de Israel en el recinto.

“París condena con la mayor firmeza todos los bombardeos contra civiles, y en particular contra infraestructuras civiles, que deben ser protegidas por el derecho internacional y el derecho humanitario, no sólo los edificios, sino las personas que brindan atención”, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Estados Unidos, por su parte, dijo que “no dio luz verde a las operaciones militares de Israel alrededor del hospital”, informó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.

“No queremos ver hospitales atacados desde el aire. No queremos que civiles inocentes, pacientes y personal médico sean víctimas del fuego cruzado entre Hamás y las FDI. Creemos que los hospitales deben ser protegidos”, agregó Kirby.

