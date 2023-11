Argentina, a la espera de la elección presidencial

BUENOS AIRES (AP) — Los argentinos votaban el domingo entre el candidato oficialista Sergio Massa y el economista de ultraderecha Javier Milei en un reñido balotaje que podría hacer virar al país sudamericano hacia la derecha.

Massa, de la peronista Unión por la Patria y a su vez ministro de Economía, y Milei, líder de La Libertad Avanza, se enfrentan en unos comicios de resultado incierto a los que más de 35 millones de argentinos están convocados a votar quién gobernará en los próximos cuatro años.

El balotaje podría marcar un cambio de ciclo político si el hartazgo social por una inflación descontrolada y por una pobreza que afecta a más de 40% de la población inclina los votos hacia Milei o, por el contrario, el temor que irradia su figura favorece la continuidad del peronismo en el poder. Esta fuerza política, en su variante kirchnerista de centro-izquierda, ha gobernado en las últimas dos décadas con excepción de un período conservador de 2015-2019.

Los comicios tienen como trasfondo un profundo malestar social por una inflación de 142.7% interanual que empeoró los niveles de pobreza, el flagelo de la inseguridad y la sistémica corrupción política. Ese escenario ha generado en gran parte de la población sentimientos de rechazo y desmotivación por la política.

Un 45% del padrón electoral ya ha depositado su voto, que es obligatorio para los mayores de 18 años, según informó la Cámara Nacional Electoral a falta de cuatro horas para cierre de urnas.

Massa, de 51 años, lo hizo en el municipio bonaerense de Tigre, a donde llegó rodeado de seguidores que le vitorearon.

Luego afirmó a los periodistas que en Argentina comienza “una nueva etapa que requiere del diálogo y los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro”.

El oficialista dijo que esta elección “es sumamente importante” y “un momento bisagra para el país... que hace a la integración regional, los valores que vamos a tener".

También apuntó que los comicios se están desarrollando “con absoluta normalidad y es importante después de cada cosa que se planteó”, en referencia a los dichos de Milei, quien alertó días atrás sobre el riesgo de un fraude, sin presentar pruebas que lo sustenten.

Milei, de 53 años, también llegó al lugar donde tenía que depositar su sufragio en medio de una multitud. “Libertad, libertad” y “la casta tiene miedo” gritaban sus seguidores en referencia a la clase política tradicional a la que el libertario acusa de ser unos “parásitos” llenos de privilegios.

“Hemos hecho todo el esfuerzo que podíamos hacer. Ahora que hablen las urnas; esperamos que para mañana haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia”, señaló el libertario, quien cuestionó “la campaña del miedo y sucia" de su rival.

Hasta el momento la única polémica involucró a Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta en la fórmula electoral que encabeza Milei, quien fue recibida en el centro de votación que funciona en un jardín de infantes entre cantos y carteles en su contra realizados por personas que repudian su discurso negacionista de la represión ilegal ocurrida durante de la última dictadura militar (1976-1983).

Villarruel cuestionó a los que le gritaron afirmando que por primera vez la hija de un militar podría llegar a la vicepresidencia. Además, apuntó contra las pintadas que realizaron sus oponentes en el establecimiento, sosteniendo que son 30.000 las personas que desaparecieron en la dictadura, cifra que ella niega por considerarla mucho mayor a la real.

“Hacer pintadas de los 30 mil desaparecidos en el medio de un jardín de infantes es como ir a un cementerio y pintar al Oso Barney. Más desubicados no pueden estar”, dijo.

En tanto, el presidente Alberto Fernández, quien desistió de buscar la reelección en gran parte por su mala imagen en las encuestas, depositó su sufragio en las instalaciones de una universidad de Buenos Aires.

“Confío en que todo se haga en orden y en paz y que transcurra como siempre han transcurrido los días importantes, en tranquilidad... Deseo lo mejor para Argentina, que siga viviendo en democracia”, dijo el mandatario.

El expresidente Mauricio Macri (2015-2019), de perfil conservador y quien es aliado de Milei en estos comicios, expresó su confianza de que se produzca un cambio político.

Macri afirmó que la situación económica del país es “realmente desastrosa” y es “lógico que estemos preocupados”.

Con encuestas que muestran prácticamente un empate ambos candidatos, los analistas señalan como decisivo el voto de aquellos ciudadanos que no optaron por ninguno de los dos postulantes en la primera vuelta del 22 de octubre y tienen reparos sobre ambos.

“Ni el uno ni el otro me interesan, pero bueno, hay que optar por algo, esa es la realidad, no hay otra”, dijo a The Associated Press Beatriz Giménez, de 90 años, quien acudió muy temprano a votar en un centro electoral de la capital.

Si en este contexto los electores argentinos apuestan por Milei, quien carece de experiencia en la gestión pública, el país sudamericano iniciaría nuevo un ciclo político en manos de un ultraliberal que ha prometido un drástico recorte del gasto público, la dolarización de la economía y la alineación con Estados Unidos e Israel.

Milei ha realizado además polémicas propuestas como convocar a un plebiscito popular para derogar la ley que legalizó el aborto, la desregulación del mercado legal de armas y la aplicación de aranceles a la salud y la educación pública, entre otras.

“Acá hay que parar la pelota y cambiar algo”, expresó Norberto Estévez, un jubilado de 79 años que votó por Milei. “Que se acaba el kirchnerismo de una buena vez”.

Ariel Franco, un ayudante de cocina de 44 años que vive en situación de calle porque su sueldo no le alcanza para la renta, coincidió que el país “necesita un cambio rotundo" y que quiere probar con un gobierno de ideología “liberal”.

“Así no vamos a ningún lado, estamos cada vez peor”, opinó. “No hay que tenerle miedo al cambio. Toda la sociedad que estamos ahora no vivió nunca con un partido liberal. No sabemos lo que es el liberalismo. Estaría bueno probar”.

En cambio, un triunfo de Massa —un moderado al que se elogia por su sagacidad política, pero de resultados poco alentadores al frente del Ministerio de Economía—, supondría la continuación en el poder del peronismo, que ha gobernado mayoritariamente en los últimos 20 años, y el mantenimiento de políticas intervencionistas, así como los vínculos comerciales con socios tradicionalmente izquierdistas como Brasil y China.

“Si bien la situación no está bien, como sabemos por temas de economía y otras cuestiones, me parece que saltar al vacío no es una opción viable”, dijo Paula Fernández, de 38 años, quien trabaja en una agencia de publicidad y votó por Massa. “La democracia es lo que tenemos, es el sistema que mejor funciona pese a sus defectos”.

Daniel Copiani, jubilado de 61 años, también dio su apoyo al candidato oficialista porque “tenemos que defender nuestra moneda, no podemos tener un candidato que quiere otra moneda”, argumentó en referencia a la propuesta de dolarizadora de Milei. “Me parece tan lógico defender el peso argentino, defender la Argentina, defender las riquezas que tiene mientras la otra persona quiere privatizar, quiere hacer cosas con la educación pública. No lo veo bien”.

“Cualquier cosa que ocurra en esta elección va a ser increíble”, vaticinó el politólogo Lucas Romero, director de Synopsis Consultores. “Va a ser increíble que Massa gane en este contexto económico y que gane un candidato como Milei frente a un candidato tan profesional como Massa”.

Varias encuestas han mostrado un escenario de empate técnico, con una leve ventaja para uno u otro candidato siempre dentro del margen de error. La balanza la inclinarían quienes en la primera vuelta no votaron, lo hicieron en blanco o se inclinaron por otros candidatos.

Los votantes de la coalición opositora de centroderecha Juntos por el Cambio, cuya candidata en la primera vuelta Patricia Bullrich quedó fuera del balotaje, constituyen un segmento de peso para definir el resultado del balotaje.

Si bien Bullrich -cercana al exmandatario Macri- ha expresado su apoyo a Milei para la segunda vuelta, no todos los votantes de Juntos por el Cambio parecen dispuestos a seguirla por el resquemor que genera la personalidad iracunda del libertario y algunas de sus propuestas más polémicas.

Pese a que en los días previos a la elección, el espacio de Milei se presentó ante la justicia electoral —que tiene a su cargo la organización de la votación— para reclamar que se extremen los cuidados a fin de evitar un posible fraude, las autoridades electorales dijeron que la jornada transcurría con normalidad.

“Hasta ahora no tenemos ninguna presentación (denuncia)", manifestó la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, al canal Todo Noticias.

La justicia electoral, a cargo del operativo de votación, adelantó que los resultados oficiales comenzarán a difundirse el domingo a partir de las 9 de la noche local (0000 GMT).