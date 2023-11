Ataques de Israel contra Gaza causan 420 muertes de niños al día: UNICEF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, causan al día la muerte de 420 niños palestinos, con tres mil 747 menores asesinados en total al momento y 940 desaparecidos.

Elder señaló que aparte de los bombardeos, el acceso al agua y el daño psicológico se han vuelto un peligro para los niños de la zona geográfica, ya que otra causa por la que podrían morir es por deshidratación, sobre todo en el caso de lactantes.

El vocero agregó que los trabajadores humanitarios, que continúan trabajando en Gaza, incluyendo personal de UNICEF, de igual forma sufren secuelas que está dejando la intensa violencia que se vive en el territorio palestino.

“Una de mis colegas, Nesma, que vive y trabaja en Gaza, tiene dos hijos, Talia, de 4 años, y Zain, de 7 años. Ella me dijo ayer que le rompía el corazón ver a los niños a su alrededor esforzarse por conseguir un vaso de agua limpia y no poder encontrarla. Zain sigue pidiendo agua normal, es decir, agua potable, no agua salada, que es la única opción ahora mismo, pero que le está enfermando a él y a otros muchos niños”, apuntó.

UNICEF también ha sido enfático en advertir, que los problemas psicológicos de la población infantil en el territorio palestino son crónicos, debido a décadas de conflicto con Israel.

Antes de los ataques del grupo paramilitar Hamás, que detonó la actual escalada de la confrontación, más de 800 mil menores en Gaza, lo que equivale a tres cuartas partes de los niños en el territorio, necesitaban apoyo psicosocial y de salud mental.